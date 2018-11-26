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26.11.2018,  
12:35
Текст:  Николай Грищенко

Над Черным морем замечен самолет-шпион США

Фото: U.S. Air Force/wikipedia.org Фото: U.S. Air Force/wikipedia.org
Фото: U.S. Air Force/wikipedia.org

В воздушное пространство над Черным морем вошел американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V. Он вылетел с авиабазы Суда бей на острове Крит в Греции.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
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По данным РИА Новости, самолет-шпион с позывным BASTE41уже прошел воздушное пространство Болгарии и направляется к Крымскому полуострову.

Отметим, что американские беспилотники и самолеты радиоэлектронной разведки регулярно барражируют вдоль российской границы над Черным морем. Для сбора информации о военных объектах в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области как правило используются самолеты P-8A Poseidon и тяжелые беспилотники RQ-4B или Global Hawk. Аэродромом базирования для них является авиабаза Сигонелла на Сицилии.

Все действия воздушных судов, приближающихся к южным границам России, отслеживаются радарами и истребителями-перехватчиками 4-й армии ВВС и ПВО, самолеты которой базируются в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области.

Отметим, что полет Boeing RC-135V проходит на фоне обострения российско-украинских отношений.

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