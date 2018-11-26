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26.11.2018 13:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Патрульный корабль ЧФ "Дмитрий Рогачев" поразил цели в Черном море

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Новейший патрульный корабль Черноморского флота "Дмитрий Рогачев" впервые выполнил артиллерийские стрельбы в море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ/, капитан второго ранга Алексей Рулев.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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- В море экипаж корабля выполнил стрельбу из артиллерийской установки в штатном режиме, а также на максимальных углах поворота и подъема по имитаторам морской, береговой и воздушной целям, - рассказал Рулев.

Во время стрельбы были проверены настройки и согласованная работа аппаратуры и внутрикорабельных систем управления с корабельным оружием.

 
Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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