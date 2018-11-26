В Краснодаре во время движения сгорел автобус

В столице Кубани сегодня днем загорелся пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту №77. ЧП произошло в самом центре города на пересечении улиц Северной и Корницкого.

В соцсетях очевидцы выложили снимки с места происшествия: на кадрах видно, что салон машины полностью охвачен огнем, а вверх поднимается столб черного дыма.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 11.38. К месту направили пожарный расчет и четыре единицы спецтехники. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, к 11.59 спасателям удалось полностью ликвидировать огонь. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.