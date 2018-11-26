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26.11.2018 20:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму не исключили новых провокаций со стороны Украины

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

После инцидента в Азовском море Украина может устроить новые провокации, теперь на суше. Об этом заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Фото: depositphotos.com
В Крыму будут готовиться к приему беженцев с Украины

- Будем на сухопутных границах ждать каких-то провокаций, раз доплыть не могут, - сказал Константинов, комментируя инцидент в Азовском море с участием катеров ВМСУ.

Глава парламента Крыма также отметил, что крымчанам нечего опасаться у себя дома, полуостров надежно защищен. Однако у административных границ республики могут появиться беженцы с материковой части Украины. Такую вероятность нельзя исключать, отметил политик, учитывая общую экономическую ситуацию в соседнем государстве.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Провокация Украины в Керченском проливе
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