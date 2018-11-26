В Знаменске досрочно запустили цифровое телевещание еще десяти каналов

В закрытом административном территориальном образовании Знаменск Астраханской области запустили второй мультиплекс, позволяющий местным жителям бесплатно смотреть не 10 цифровых каналов, а 20. Официально второй мультиплекс должен стать доступным для жителей российских регионов уже в январе 2019 года

В Астраханской области первопроходцем как раз стал Знаменск. По словам врио губернатора региона Сергея Морозова, благодаря тому, что Астраханский областной радиотелевизионный передающий центр одним из первых перешел на новый этап внедрения "цифры", около 40 тысяч жителей военного города и близлежащих поселков уже могут смотреть программы на 20 телеканалах в максимально высоком качестве. Главное, чтобы жители перенастроили свои цифровые приставки на поиск дополнительных 10 каналов.

Кстати, сейчас 99,94 процента жителей Астраханской области уже могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Тем же, у кого оборудования еще нет, нужно срочно его приобрести. Чтобы идти в ногу со временем, необходимо иметь новый телевизор, принимающий сигнал в формате DVB-T2 или специальную приставку формата DVB-T2. Цены на них начинаются от 700 рублей.

К сожалению, многие сельские жители даже не знают о том, что у них будет возможность смотреть 20 каналов в "цифре". Некоторые пожилые люди считают, что цифровое вещание - это очень дорого и придется платить абонентскую плату.

Чтобы донести до людей подробности грядущих перемен и рассказать о том, какое им нужно оборудование, в Астраханской области создали специальную рабочую группу. Ее участники опросили жителей 11 поселков в пяти районах области.

- Выяснилось, что во многих селах не многие знают о переходе на цифровое ТВ, сельчанам никто это не разъясняет, - сообщил и. о. руководителя областного агентства связи и массовых коммуникаций Владимир Дворядкин. - Такая картина в Приволжском, Камызякском, Володарском, Красноярском и Икрянинском районах.

Но есть и другие примеры. Например, в камызякском селе Иванчуг по домам местных жителей с разъяснениями ходят учителя, в Володарском районе проводят уроки цифрового ТВ, в Икрянинском - в маршрутках и супермаркетах раздают листовки на тему "Переходите на "цифру", в Харабалинском - в Доме культуры показывают видеоролики о грядущих переменах.

По информации регионального агентства связи и массовых коммуникаций, 771 человек в сельских районах области нуждается сегодня в консультации при подключении приставок, 626 человек из числа малоимущих не в состоянии их купить. Региональные власти советуют коллегам в муниципалитетах активнее привлекать к этой работе спонсоров. Например, в Черноярском районе ветеранам труда и многодетным семьям вручили 20 приставок, купленных как раз за счет спонсорских средств.

- В ближайшее время я проведу совещание с главами районов. Заслушаю их доклады о том, все ли жители региона имеют возможность беспрепятственно смотреть телевизионные программы в новом цифровом формате, - пообещал Сергей Морозов.