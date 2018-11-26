За год инвестиции в экономику Крыма выросли в полтора раза

Предварительные итоги инвестиционной деятельности в Республике Крым показали рост вложений в основной капитал за девять месяцев нынешнего года на 57 процентов по сравнению с тем же периодом 2017 года.

- Все хозяйствующие субъекты с учетом оценки объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, инвестировали в основной капитал 213,2 миллиарда рублей, из которых 133,2 миллиарда - внебюджетные средства, - сообщил первый заместитель министра экономразвития РК Андрей Кулик.

Львиная доля инвестиций осуществлена из привлеченных средств - 91,1 процента, остальные - за счет собственных средств производителей. По словам замминистра, тенденция изменения структуры инвестиций, то есть рост доли привлеченных средств и сокращение бюджетных вложений, прослеживается на протяжении всего периода с начала 2018 года.

В основном предприятия заимствуют средства на развитие и реализацию инвестиционных проектов в банковских учреждениях. Так, по информации отделения Центробанка России по РК, за 9 месяцев 2018 года финучреждения Крыма предоставили субъектам предпринимательской деятельности 74,9 миллиарда рублей кредитов. В том числе, 29,3 миллиарда - крупному бизнесу, 19 - субъектам малого и среднего предпринимательства, 2,3 миллиарда рублей - индивидуальным предпринимателям.

Наибольший приток инвестиций отмечен в сферах транспортировки и хранения товаров (69,5 процента), промышленности (15,3 процента), обеспечение электроэнергией, газом, паром и кондиционирование воздуха (13 процентов). По словам Андрея Кулика, по итогам 2018 года министерство прогнозирует рост инвестиционного портфеля до 250 миллиардов рублей.