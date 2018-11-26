Новости

В ОАЭ помиловали осужденного за шпионаж британца 13:38
Тайные телефоны Кремля появились в открытом доступе 13:36
Две трети россиян считают, что им не по карману крупные займы в банках 13:31
Умер пострадавший при обрушении моста под Воронежем 13:26
Лавров: Действия Киева в Керченском проливе нарушили международное право 13:17
Новые "Фантастические твари" лидируют в мировом прокате 13:16
Патрульный корабль ЧФ "Дмитрий Рогачев" поразил цели в Черном море 13:14
В Костроме поймали пенсионерку за битье стекол в школе 13:14
Работница администрации Камчатки сравнила пенсионера с животным 13:11
В Греции раскопали город бронзового века 13:10
УАЗ "Патриот" с "автоматом": ресурс коробки 200 тысяч км 13:05
Умер режиссер Бернардо Бертолуччи 13:00
Песков: МИД подготовит заявление об инциденте в Керченском проливе 12:51
В Польше нашли странное захоронение с тремя черепами 12:48
Участник "Битвы экстрасенсов" назвал заказчика убийства Мэрилин Монро 12:46
"Единая Россия" начала прием граждан по всей России 12:45
Появилось видео с места стоянки задержанных катеров ВМС Украины 12:45
Над Черным морем замечен самолет-шпион США 12:35
В Югре погиб ребенок, обварившись кипятком 12:34
Трое военных погибли при крушении вертолета в Стамбуле 12:18
Сибирские ученые предсказали зимние наводнения в Прибайкалье 12:17
За год инвестиции в экономику Крыма выросли в полтора раза 12:17
Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за инцидента в Керченском проливе 12:14
Временный поверенный Украины вызван в МИД РФ 12:04
ЗИЛ-4104 и Aurus Senat вошли в список лучших лимузинов в истории 12:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
26.11.2018 12:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

За год инвестиции в экономику Крыма выросли в полтора раза

Текст: Ольга Котенева (Симферополь)

Предварительные итоги инвестиционной деятельности в Республике Крым показали рост вложений в основной капитал за девять месяцев нынешнего года на 57 процентов по сравнению с тем же периодом 2017 года.

- Все хозяйствующие субъекты с учетом оценки объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, инвестировали в основной капитал 213,2 миллиарда рублей, из которых 133,2 миллиарда - внебюджетные средства, - сообщил первый заместитель министра экономразвития РК Андрей Кулик.

Банки Крыма вышли в лидеры по росту депозитного портфеля

Львиная доля инвестиций осуществлена из привлеченных средств - 91,1 процента, остальные - за счет собственных средств производителей. По словам замминистра, тенденция изменения структуры инвестиций, то есть рост доли привлеченных средств и сокращение бюджетных вложений, прослеживается на протяжении всего периода с начала 2018 года.

В основном предприятия заимствуют средства на развитие и реализацию инвестиционных проектов в банковских учреждениях. Так, по информации отделения Центробанка России по РК, за 9 месяцев 2018 года финучреждения Крыма предоставили субъектам предпринимательской деятельности 74,9 миллиарда рублей кредитов. В том числе, 29,3 миллиарда - крупному бизнесу, 19 - субъектам малого и среднего предпринимательства, 2,3 миллиарда рублей - индивидуальным предпринимателям.

Наибольший приток инвестиций отмечен в сферах транспортировки и хранения товаров (69,5 процента), промышленности (15,3 процента), обеспечение электроэнергией, газом, паром и кондиционирование воздуха (13 процентов). По словам Андрея Кулика, по итогам 2018 года министерство прогнозирует рост инвестиционного портфеля до 250 миллиардов рублей.

Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Провокация Украины в Керченском проливе
Временный поверенный Украины вызван в МИД РФ
Умер диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов
В Иране число пострадавших от землетрясения превысило 700 человек
Корвет "Громкий" выпустил крылатую ракету в Японском море