На Урале синтезировали препарат для защиты картошки от грибка

Ученые Уральского федерального университета синтезировали соединения, которые защитят самый популярный в стране корнеплод от заражения патогенами.

"За три года химики выработали методы получения новых биологически активных соединений, проявляющих противогрибковые свойства", - сообщает сегодня пресс-служба вуза.

Над разработкой уральцы трудились вместе с коллегами из университета китайского города Тяньцзинь.

В результате удалось создать соединение, которое не только стимулирует рост картофеля, но и способствует его устойчивости к заражениям. Эксперимент в открытом грунте показал эффективность препарата: клубней вырастает больше, а их качественные характеристики становятся лучше. При длительном хранении такая картошка также демонстрирует высокую сопротивляемость патогенам.

"Токсичность этого соединения проверили на мышах - при однократном воздействии оно безопасно. Это говорит о перспективности создания на его основе препаратов для защиты картофеля и других сельскохозяйственных культур при более тщательном изучении его безвредности", - уверена доцент кафедры технологии органического синтеза химико-технологического института УрФУ Татьяна Глухарева.

Одно из обнаруженных учеными соединений противостоит фитопатогенным грибам, которые вызывают наиболее вредоносные заболевания картофеля - фитофтороз и альтернариоз. Оба патогена приводят к тому, что растение гниет. По некоторым данным, в мире в отдельные периоды из-за альтернариоза урожайность картофеля снижается до 50 процентов.

Полевые испытания уральской разработки планируется провести в следующем году.