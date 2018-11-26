Коренные народы Севера выступили с инициативой ввести документ, в котором будет указана их национальность.

Речь не идет о введении "пятой графы" в документы учета, как это было в советское время, или возвращении указания национальности в паспорт - Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока предлагает создать реестр аборигенов. Это будет единая база данных, в которой будут поименно перечислены представители всех малочисленных коренных народов страны.

Зачем аборигенам страны так важно обозначение их национальности? Проблема возникла почти сразу же после отмены графы "национальность" в паспорте 28 лет назад и с тех пор обросла сплошным негативом. Дело в том, что государство наделило малочисленные коренные народы целым рядом льгот и преимуществ, для того чтобы поддержать их традиционный образ жизни, культуру и быт. Так, к примеру, на Ямале для всех уже несколько лет запрещен лов ценной северной белой рыбы, а хантам, селькупам и манси - разрешен.

- Между тем сплошь и рядом ситуации, когда у коренных народов возникают проблемы с рыб- и охотнадзором, с сотрудниками полиции. Выловленную рыбу изымают, выписывают огромные штрафы. Идут постоянные разбирательства в судах, причем и решения часто оказываются не в пользу аборигенов, - говорит президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков.

К слову, уже несколько месяцев тянется суд в Сургуте, двое охотников оборонялись от медведя и застрелили его, в итоге им предъявили статью о браконьерстве. Между тем эта ситуация не должна была становиться предметом судебных споров в принципе, поскольку на скамье подсудимых оказались представители коренных народов, а им разрешено охотиться даже на особо охраняемых территориях - заповедниках и заказниках.

Но как определить, что это именно представитель малочисленных коренных народов?

- Поэтому нужна единая база, - отмечает Григорий Ледков. - В нее могли бы оперативно зайти сотрудники госорганов, того же рыб- и охотнадзора, сверить с его паспортом и убедиться, что человек-то право имеет! Если мы говорим о сохранении коренных народов, то должны учредить для них специальный реестр.

Для введения единого федерального реестра необходимо будет внести новую статью в закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов в РФ. Проект уже подготовили в Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН). Сейчас его обсуждает экспертное сообщество и в первую очередь - специалисты Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.