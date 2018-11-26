Свердловчанка случайно нашла свои отчисления в чужом пенсионном фонде

Жительница Екатеринбурга случайно обнаружила, что ее пенсионные отчисления хранятся не в том фонде, куда она их направляла изначально. Женщина обратилась в суд с требованием, вернуть все, как было, и возместить моральный вред.

По данным пресс-службы облсуда, свердловчанка в 2009 году перевела накопления в негосударственный пенсионный фонд с дислокацией в Ханты-Мансийске. А в марте 2017-го обнаружила, что договор с ним расторгнут, а сбережения переведены в другой фонд. При этом в новом договоре подделана ее подпись.

Женщина через суд потребовала от югорского НПФ прекратить незаконную обработку ее персональных данных и признать заявление о переходе в другой фонд недействительным.

"Также она просила суд обязать ответчика передать ханты-мансийскому фонду средства пенсионных накоплений, взыскать с ответчика 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и судебные расходы. Суд частично удовлетворил исковые требования", - передает пресс-служба областной инстанции.

Экспертиза показала, что подпись в новом договоре действительно была сделана чужой рукой, но факт причастности к ее подделке работников пенсионного фонда доказан не был.

Еще во время разбирательства ответчик прекратил действие договора и вернул накопления свердловчанки в югорский НПФ.

В итоге с фонда взыскали только судебные расходы по оплате госпошлины в размере 300 рублей.

Женщина обжаловала решение в вышестоящей инстанции (она настаивала на возмещении морального вреда), но облсуд оставил его без изменений.