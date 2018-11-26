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26.11.2018 12:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре погиб ребенок, обварившись кипятком

Текст: Екатерина Призова

В Мегионе расследуются обстоятельства несчастного случая: полуторагодовалая девочка обварилась кипятком и скончалась, несмотря на все усилия врачей.

В Башкирии трое детей обварились кипятком, одна девочка погибла

Трагедия случилась 15 ноября. Ребенок был дома с мамой. Женщина мыла посуду, дочка была рядом с ней на кухне - она потянула ящик стола и опрокинула на себя стоявший на нем чайник с горячей водой.

"Девочку экстренно госпитализировали с ожогами, несколько дней медики боролись за ее жизнь, но спасти ребенка не удалось", - сообщает пресс-служба Следственного комитета ХМАО-Югры.

Лангепасский межрайонный следственный отдел завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
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