Россия и Доминиканская Республика подписали соглашение об отмене виз

Российская Федерация и Доминиканская Республика подписали соглашение об отмене визового режима. Об этом проинформировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи со своим доминиканским коллегой Мигелем Варгасом Мальдонадо.

"Доминиканская Республика - наш перспективный партнер в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Мы только что подписали межправительственное Соглашение об условиях отказа от визовых формальностей. Сделан еще один шаг по превращению Латинской Америки и Карибского бассейна в зону взаимных безвизовых поездок граждан.

Доминиканская Республика стала уже 25-й страной (из 33), с которой мы заключили такие договоренности", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства. По его словам, этот шаг "будет способствовать дальнейшему развитию человеческих контактов, особенно взаимодействию в сфере туризма".

Москва и Санто-Доминго заинтересованы в расширении взаимодействия в сфере экономики. "Здесь есть перспективные наметки в области сельского хозяйства, энергетики, включая технологии "зеленой энергетики". Договорились содействовать налаживанию прямых контактов между деловыми кругами, оказывать им всемерную поддержку, поощрять участие в различных выставках и ярмарках", - отметил Лавров. Отельное внимание министр уделил сотрудничеству в образовательной сфере, культурно-гуманитарным связям, борьбе с торговлей наркотиками.

"По международным вопросам наше взаимодействие еще более возрастет в связи с избранием Доминиканской Республики непостоянным членом Совета Безопасности, с чем еще раз вас поздравляем. Будем нацеливаться на тесное взаимодействие", - заявил Лавров.

"Доминиканская Республика признает себя надежным государством и готовность поддерживать диалог по всем направлениям. Мы стремимся к инклюзивному развитию отношений с Россией", - заявил в ответ Варгас Мальдонадо.