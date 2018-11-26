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26.11.2018 15:11
Рубрика: В мире

Россия и Доминиканская Республика подписали соглашение об отмене виз

Текст: Юрий Когалов
Российская Федерация и Доминиканская Республика подписали соглашение об отмене визового режима. Об этом проинформировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи со своим доминиканским коллегой Мигелем Варгасом Мальдонадо.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

"Доминиканская Республика - наш перспективный партнер в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Мы только что подписали межправительственное Соглашение об условиях отказа от визовых формальностей. Сделан еще один шаг по превращению Латинской Америки и Карибского бассейна в зону взаимных безвизовых поездок граждан.

Доминиканская Республика стала уже 25-й страной (из 33), с которой мы заключили такие договоренности", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства. По его словам, этот шаг "будет способствовать дальнейшему развитию человеческих контактов, особенно взаимодействию в сфере туризма".

Фото: depositphotos.com
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Москва и Санто-Доминго заинтересованы в расширении взаимодействия в сфере экономики. "Здесь есть перспективные наметки в области сельского хозяйства, энергетики, включая технологии "зеленой энергетики". Договорились содействовать налаживанию прямых контактов между деловыми кругами, оказывать им всемерную поддержку, поощрять участие в различных выставках и ярмарках", - отметил Лавров. Отельное внимание министр уделил сотрудничеству в образовательной сфере, культурно-гуманитарным связям, борьбе с торговлей наркотиками.

"По международным вопросам наше взаимодействие еще более возрастет в связи с избранием Доминиканской Республики непостоянным членом Совета Безопасности, с чем еще раз вас поздравляем. Будем нацеливаться на тесное взаимодействие", - заявил Лавров.

"Доминиканская Республика признает себя надежным государством и готовность поддерживать диалог по всем направлениям. Мы стремимся к инклюзивному развитию отношений с Россией", - заявил в ответ Варгас Мальдонадо.

В мире Северная и Центральная Америка Доминиканская Республика Экономика Туризм Правительство МИД Отмена визового режима
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