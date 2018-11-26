Россиянам посоветовали определиться с покупками до декабря

Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента Альпари, специально для "Российской газеты":

- Для рублевых пар конец ноября, по всей видимости, будет удачным, несмотря на низкую стоимость нефти.

Существенное облегчение рынку принесла новость, что Конгресс США не успевает рассмотреть законопроект о новых санкциях до конца года и вернется к этому вопросу лишь в следующем году. Таким образом, связанные с этим риски переносятся на конец зимы - начало весны 2019 года.

В двадцатых числах ноября в России проходит очередной налоговый период. Компании проводят выплаты по НДПИ, акцизам, НДС и налогу на прибыль. Спрос на рубль вырастет, что окажет ему поддержку. По нашим прогнозам, пара доллар/рубль уйдет в район 65 рублей, а пара евро/рубль будет торговаться в диапазоне 73,5-74 рублей.

Период с 26 по 30 ноября включительно является наилучшим для покупки валюты, как с целью диверсифицировать сбережения, так и для частных бытовых нужд (отпуск, покупка иностранных товаров и т.д.). Затем ситуация может измениться не в лучшую сторону.

Также текущий период привлекателен для покупок еще и потому, что с 1 января 2019 года вырастет НДС, а значит и цены на товары увеличатся, к тому же ускорится инфляция. На наш взгляд, все важные покупки лучше сделать до нового года.

В начале первого месяца зимы, 6 декабря, в Вене состоится заключительное в этом году заседание ОПЕК. Пожалуй, для России это одно из важнейших событий в конце года. Участники картеля будут решать судьбу сделки по сокращению добычи нефти: от того, каким оно будет, зависит цена на нефть, а значит и динамика рубля. С большой долей вероятности страны продолжат ограничивать добычу, однако ориентиры могут измениться, так как конъюнктура на рынке поменялась.

В любом случае дальнейшее участие стран в регулировании рынка не позволит ценам скатиться вниз, а значит у рубля есть шанс удержать свои позиции в первом зимнем месяце. По нашим прогнозам, в конце ноября-начале декабря диапазон торгов для пары доллар/рубль составит 65-66,5 рубля, для пары евро/рубль - 72,5-75 рублей.

С учетом всего этого у российских граждан в ближайшие две недели есть прекрасная возможность совершить все необходимые покупки, поменять рубли на валюту, если это того требует. Наиболее подходящий момент для покупки туристических путевок, билетов и бытовой техники.