Жители России в октябре взяли рекордный с января 2013 года объем кредитов: 3,31 миллиона займов более чем на 805,7 миллиарда рублей. Такие данные представило Объединенное кредитное бюро.

Количество выданных кредитов по сравнению с октябрем 2017 года выросло на 9 процентов, а объемы кредитования увеличились на 39 процентов. Лидировали по темпам роста займы наличными (плюс 22 процента в численном выражении и 60 процентов - в объеме).

Второе место у кредитных карт. Ипотека и автокредиты в октябре также показывали рост. Единственным сегментом с отрицательной динамикой оказались POS-кредиты (Point of sail - они оформляются прямо в точках продаж). Их количество упало на 15 процентов, а объемы выдачи сократились на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Такая динамика обусловлена, с одной стороны, мерами Банка России по снижению кредитования высокорисковых заемщиков, с другой стороны, тем, что клиенты банков постепенно переключаются на кредитные карты, полагает Николай Мясников, исполняющий обязанности генерального директора Объединенного кредитного бюро.

Банковские карты, по его словам, последние пару лет являются одним из драйверов роста розничного кредитования в нашей стране. Они выигрывают конкуренцию у мелких кредитов наличными и POS-кредитов за счет удобства использования и низкой стоимости займа для дисциплинированных клиентов (льготный период кредитования, так называемый grace period).

Объем выдачи экспресс-кредитов в торговых точках падает. В октябре он сократился на 12 процентов

Также заемщиков привлекают различные бонусы - начисление процентов на остаток, cash back, накопление призовых миль на авиабилеты, покупки, скидки на различные категории товаров и услуг. "В отличие от традиционных кредитов наличными карты удобны тем, что это возобновляемые деньги. Их можно взять на время и не платить проценты, если соблюдать условия льготного периода (как правило, не снимать наличные и погасить полную сумму долга до окончания льготного периода)", - поясняет Николай Мясников.

Для самих банков кредитные карты также удобны, поскольку это продукт, которым можно управлять в режиме реального времени, повышая или сокращая лимиты заемщику в зависимости от его поведения и платежной дисциплины.