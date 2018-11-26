Российские спортсмены добились серьезных успехов на стартовых этапах розыгрыша Кубка мира сезона-2018/19 в трех олимпийских видах - лыжных гонках, скоростном беге на коньках и санном спорте.

Серьезный вызов брошен законодателям мод в лыжных гонках норвежцам. После первого этапа в финской Руке в общем зачете Кубка мира лидируют наши олимпийские призеры Пхенчхана-2018 Александр Большунов и Юлия Белорукова. К своей победе в спринте Большунов добавил "золото" в гонке на дистанцию 15 километров с раздельным стартом классическим стилем. Показавшему второе время норвежцу Эмилю Иверсену спортсмен из Тюменской области "привез" почти 20 секунд. Наши Андрей Ларьков и Максим Вылегжанин расположились на пятой и шестой строчках итогового протокола соответственно. Белорукова сохранила первенство в общем зачете, неплохо пробежав "десятку" - у Юлии пятое место. А лучшей здесь стала норвежка Тереза Йохауг. Следующий этап состоится в норвежском Лиллехаммере с 30 ноября по 2 декабря.

Саночники открыли сезон на трассе в австрийском Иглсе. Здесь за два дня было разыграно шесть комплектов наград. Так много за счет того, что мужчины, женщины, экипажи-двойки определяли лучших еще и в спринте, где дистанция короче классических дисциплин и участникам предоставляется только одна попытка.

В мужском спринте "серебра" добился Александр Горбацевич, причем победителю Вольфгангу Киндлю из Австрии россиянин уступил всего-то 0,03 секунды. Такого же успеха в аналогичном виде добился двухместный экипаж Владислав Южаков - Юрий Прохоров. Они же стали третьими в "классике", где на дистанции стандартной длины учитывалась сумма времени двух заездов. Напомним, что формально сани-двойки - открытый вид, здесь могут участвовать и женщины, и смешанные пары, но такие случаи - огромная редкость.

Мастера скоростного бега на коньках соревновались уже на втором этапе Кубка мира, но в принципе прошедшие с недельным интервалом старты в японских городах Обихиро и Томакомае на острове Хоккайдо можно считать как единое целое. Россияне оба раза выиграли мужской командный спринт. В Томакомае победа достигнута усилиями Руслана Мурашова, Алексея Есина и Виктора Муштакова, который взял еще и "серебро" на пятисотке. У девушек две "бронзы" - Дарья Качанова отличилась на дистанции 500 м, в командной гонке преследования на пьедестал поднялись Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина и Наталья Воронина.