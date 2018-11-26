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26.11.2018 19:00
Рубрика: Общество

Мегабайт успеха

Российские школьники взяли треть всех медалей по информатике
Текст: Анна Владимирова
Российская газета - Федеральный выпуск №7729 (266)
Школьники из России выиграли 11 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей на международном турнире по информатике в Болгарии. Наши ребята привезли 29 медалей из 87 возможных. Всего в интеллектуальном поединке состязались более 400 школьников из России, Польши, Румынии, Сербии, Швейцарии и других стран.

IATI - единственная международная олимпиада по информатике, которая проводится для двух возрастных групп - школьников до 15 с половиной лет и старшеклассников. За нашу страну выступали шесть команд среди юниоров и пять - среди более опытных участников. Ребята проходили подготовку в МФТИ: их тренировали опытные преподаватели ведущих вузов и победители крупнейших соревнований по программированию.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В итоге наши юниоры привезли домой пять золотых медалей. Первое место занял внук ректора МГУ имени М.В. Ломоносова Антон Садовничий, который набрал 385 баллов. Второе место у Михаила Будникова, третье тоже за российским участником - Максимом Шуклиным. Старшеклассники взяли шесть золотых медалей. Семен Савкин занял первое место, набрав 362 балла, Ильдар Гайнуллин завершил соревнование третьим.

Для сравнения, в прошлом году российская национальная сборная завоевала 17 медалей.

- Спешу поздравить наших школьников с успешным выступлением на международном турнире по информатике, - говорит министр просвещения Ольга Васильева. - Информатика всегда занимала особое место в российской системе образования, интегрируя научные знания в образовательный процесс. Собрав треть всех медалей, 11 из которых высшего достоинства, российские школьники в очередной раз доказали качество подготовки, отдавая дань талантам наших учителей. За такими громкими успехами всегда стоит большой педагогический труд.

Общество Образование
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