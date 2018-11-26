Светлана Пикта из Киева и Владимир Корнилов из Амстердама подали заявление на российское гражданство. Пикта по программе переселения "Соотечественники" выбрала Ярославскую область. Корнилов встал на миграционный учет в Москве. И теперь они называют себя "живыми мишенями" обновляемой концепции миграционной политики. Она до 2025 года обещает льготы для претендентов на статус россиян.

- Главная проблема, когда ты беженец, а меня и моих пятерых детей из Киева выдавили угрозы националистов, - в России нет института политическогго убежища, - делится опытом Светлана Пикта. - Вторая проблема страшнее - бумажная волокита и переводы с украинского на русский раздевают до нитки. Если бы не мои сбережения и помощь правозащитников, я бы переезд не осилила.

По данным Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, таких как Пикта, не разделяющих ценностей киевского режима, но не имеющих материального ресурса для переезда в Россию, внутри "материковой" Украины свыше миллиона человек. Бывший киевлянин, гражданин Нидерландов Владимир Корнилов из тех, кто может себе позволить траты на смену гражданства, но и он удивлен их "бездонностью".

- Чтобы получить РВП - разрешение на временное проживание, я должен каждые 90 дней возвращаться в Нидерланды, - говорит он, - это дорого, не к кому, и не пускают. Не выеду - Россия депортирует за нарушение паспортного режима.

Светлана Пикта и Владимир Корнилов - лакмус годами копившихся миграционных проблем. Разгрести их обещает новая миграционная политика.

- У нее есть как плюс - ставка делается на естественный прирост населения, в том числе за счет соотечественников, еще - на защиту национального рынка труда и на рекрутинг иностранцев, а не на стихийную миграцию, - говорит президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. - Но есть и минус - двери открываются всем. В то время как мировой опыт подсказывает курс на селективность и отбор по двум критериям - близость к культуре принимающего общества и профессиональная квалификация.

Пока курс на либерализацию оборачивается ужесточением условий получения российского гражданства. Так, по данным МВД России, число запретов на въезд в РФ гражданам Украины (до 50 процентов - жители ЛНР и ДНР) выросло с 90 тысяч в 2016 году до 180 тысяч в 2017-м.

Главная проблема, когда ты беженец, - в России нет института убежища. Вторая проблема страшнее - бумажная волокита и переводы раздевают до нитки

- В 2018-м, когда российские политики робко заговорили о праве на русскую репатриацию по примеру стран разделенных народов - Израиля, Германии, Венгрии и Казахстана, - говорит председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, - я им доказываю: у России больше обязательств перед соотечественниками, чем у перечисленных стран. Мы, соотечественники, жили в одной стране, никуда не уезжали. Нас разделили без нашего ведома. Потому, считаю, у нас должно быть облегченное право на возвращение.

Шеслер и Ремизов убеждены, что концепция обновления миграционной политики хотя и сильно опоздала - в конкурентную гонку за квалифицированные кадры соотечественников включились страны ЕС, Казахстан и Китай - шансы на успех сохраняются. И первые шаги обновляемой миграционной политики - обещание отменить растущие запреты на въезд, справку о подтверждении доходов и регистрацию по месту жительства, а также создать институт политического убежища - вселяют в соотечественников надежду.

- Нужна миграционная амнистия и особая политика по соотечественникам из Украины, - убежден Михаил Ремизов, - и тут не надо бояться точечных мер. Например, предоставления российских паспортов гражданам ЛНР и ДНР, что не противоречит духу Минских соглашений. Или стоит изучить опыт "Карты поляка" или "Карты венгра" на Украине, что, разумеется, вызвало гнев Киева, но но стало эффективным инструментом для Варшавы и Будапешта.

Как считают эксперты, ведь борьба за хорошие рабочие руки только начинается, что подтверждают еще Чехия и Германия. Они тоже открывают двери мигрантам Восточной Европы.

А Владимир Корнилов, раз в три месяца отмечающийся как экспат-мигрант в МВД России, видит в России иную картину. "Удар по экспатам - это введение правила, по которому больше нельзя регистрироваться по месту работы - только по месту жительства, - рассказывает Корнилов. - И многие мои знакомые, а это экономисты, бизнесмены или ученые из стран ЕС, стоят перед выбором - фиктивный брак или фиктивная регистрация или переезд туда, где обещают льготы - Казахстан, Китай или Южная Корея".

Корнилов выбрал Россию Но и он никак не может попасть в заветную квоту РВП - разрешение на временное проживание. Свое состояние он называет "оазисом бесправия". Ключ к коду "РВП" он подобрать пока не может. Похоже, потому, что гражданам чиновники обязаны оказывать услуги, а негражданам - нет. Лишь перевод проблемы в плоскость приоритета способен что-то изменить.

Досье "РГ"

Страны, оттуда больше всего приезжают мигранты в Россию:

3 446 849 - Узбекистан

1 745 554 - Таджикистан

1 437 891 - Китай

1 319 051 - Украина

620 417 - Киргизия

*Данные МВД России на 1 ноября 2018 года