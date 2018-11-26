Флагманский смартфон будущего поколения от Samsung может стать первым в истории мобильным устройством с 12 гигабайтами оперативной памяти. Объем постоянной памяти смартфона составит 1 терабайт, сообщает Gadgetshow.

В зависимости от региона новинка получит процессор Qualcomm Snapdragon 8150 или Exynos 9820 собственной разработки Samsung (в Россию традиционно поставляются модели на базе чипов Exynos).

Среди других характеристик Galaxy S10 - 6,44-дюймовый экран, который, возможно, получит "челку" и разрешение 2960x1440 пикселей, а также аккумулятор на 4000 мАч. Возможно, Samsung откажется от разъема для наушников в новом флагмане.

Основная камера смартфона получит четыре модуля, фронтальная станет двойной, разрешение пока не называется.