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Samsung выпустит первый в истории человечества смартфон с 12 Гб ОЗУ

26.11.2018,  
18:44
Текст:  Антон Благовещенский

Флагманский смартфон будущего поколения от Samsung может стать первым в истории мобильным устройством с 12 гигабайтами оперативной памяти. Объем постоянной памяти смартфона составит 1 терабайт, сообщает Gadgetshow.

В зависимости от региона новинка получит процессор Qualcomm Snapdragon 8150 или Exynos 9820 собственной разработки Samsung (в Россию традиционно поставляются модели на базе чипов Exynos).

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Среди других характеристик Galaxy S10 - 6,44-дюймовый экран, который, возможно, получит "челку" и разрешение 2960x1440 пикселей, а также аккумулятор на 4000 мАч. Возможно, Samsung откажется от разъема для наушников в новом флагмане.

Основная камера смартфона получит четыре модуля, фронтальная станет двойной, разрешение пока не называется.

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