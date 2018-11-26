Накануне мужская сборная России по баскетболу собралась в подмосковном Новогорске для подготовки к важнейшему матчу отборочного турнира чемпионата мира-2019. 30 ноября в Эспоо команда Сергея Базаревича встретится с прямым конкурентом - Финляндией. Но рассчитывать на помощь всех лучших она не сможет, причем отнюдь не по спортивным причинам.

Когда руководство Международной федерации баскетбола (ФИБА) осенью 2015-го в Лилле представляла принципиально новый календарь для национальных сборных, на слайдах все выглядело очень красиво. Говорили о том, что при прежней схеме болельщики годами не видели свои сборные, зато теперь появилось четкое расписание отборочных турниров, и в эти самые "окна" народ наконец сможет посмотреть в деле лучших баскетболистов. Журналисты уже тогда заподозрили неладное. "А как быть с Евролигой? С ней календарь синхронизируете?" - не унимались коллеги. "Мы работаем над этим и надеемся на компромисс", - последовал обтекаемый ответ.

Андрей Воронцевич впервые сыграет за сборную в квалификации ЧМ-2019. Фото: РИА Новости

Никакого компромисса на самом деле не получилось. Более того, ФИБА-Европа и Евролига вошли в жесточайший клинч, пытаясь доказать, кто главнее. Период взаимных обвинений и угроз закончился, по сути, ничем. Обе организации сверстали свои календари так, как считали нужным. Стоит ли удивляться, что по некоторым датам они пересеклись. Как выясняется, довольно критично именно для сборной России.

30 ноября в 20.00 по московскому времени подмосковные "Химки" в важнейшем матче Евролиги примут греческий "Панатинаикос". Ровно в то же самое время баскетболисты сборной России выйдут на паркет дворца в финском Эспоо. На кону в этом турнире - путевка на чемпионат мира-2019. Более того, календарь национальных команд составлен так, что, провалив отбор на первенство планеты, можно забыть и об Олимпиаде.

От "Химок" в сборной ждали троих - Андрея Зубкова, Алексея Шведа и Петра Губанова. Швед в матче с "Жальгирисом" сломал мизинец и выбыл на месяц. Зубкова в Финляндию клуб не отпустит - он приедет в команду только к следующему отборочному матчу против Чехии. Так что до Новогорска доехал один Губанов. С ЦСКА картина схожая. В сборную вызвали шестерых. Получили по факту двоих - Ивана Ухова и Андрея Воронцевича. Семен Антонов, Никита Курбанов, Михаил Кулагин и получивший на днях российское гражданство Джоэл Боломбой летят с клубом в Мадрид - биться с "Реалом" за лидерство в Евролиге. Возможно, после этого Боломбой усилит сборную, но, как и Зубков, только на следующем матче.

Винить ведущие российские клубы в саботаже никак нельзя. В конце концов инвесторы вкладывают серьезные деньги и требуют от них результата. Тренеры не могут себе позволить распустить половину состава в сборные - если дать добро, допустим, Курбанову, то почему тогда, например, Де Коло не может уехать помогать команде Франции, а Родригес - Испании? Вот и получился в результате благородных по замыслу реформ ФИБА замкнутый круг, напоминающий абсурд. Представьте, как если бы Юрию Семину пришлось выбирать, кого отпустить в сборную к Черчесову - Миранчуков, Смолова или Гильерме, а самому готовить "Локомотив" к игре Лиги чемпионов. Для футбола такая картина - нонсенс. Для баскетбола - суровая реальность.

Тем, кто вынужден сейчас разрываться между сборными и клубами, можно только посочувствовать - и игрокам, и тренерам, и руководителям клубов, и федерации. По сути, нужно выбрать наименьшее зло, но при любом раскладе найдется повод для критики и недовольства. То, что ЦСКА и "Химки" отпустили часть своих игроков, выглядит разумным компромиссом. Можно, конечно, поспорить, так ли уж нужен армейцам тот же Михаил Кулагин, в Евролиге получающий очень мало времени, но пригодившийся бы сборной. Но главный тренер команды Димитрис Итудис наверняка за две минуты вас убедит, что игрок ему необходим на паркете в Мадриде. И остается только надеяться, что отсутствие компромисса у ФИБА и Евролиги не выбросит в итоге сборную России на обочину европейского баскетбола.

Состав сборной России

Защитники: Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (все - "Локомотив-Кубань", Краснодар), Евгений Бабурин ("Нижний Новгород"), Иван Ухов (ЦСКА).

Форварды: Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба - "Зенит", Санкт-Петербург), Никита Балашов ("Невежис", Литва), Андрей Воронцевич (ЦСКА), Петр Губанов ("Химки"), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань").

Центровые: Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань"), Артем Клименко (УНИКС, Казань).