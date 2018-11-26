Сергей Румас обозначил точки роста экономики Беларуси

Сохранить в текущем году темпы роста валового внутреннего продукта на уровне 103,5% правительство Беларуси считает своей первоочередной задачей. Об этом 26 ноября на совещании у главы государства заявил премьер-министр Сергей Румас.

"Однако некоторые области не подтверждают выполнение прогноза по валовому региональному продукту, - вынужден был констатировать премьер, признав, что "компенсировать снижение производства сельхозпродукции и наверстать это отставание непросто". - Но центральная исполнительная власть "совместно с облисполкомами работает над этой задачей", - заверил Румас.

Детализируя ситуацию по отдельным областям страны, он дал понять, что "в границах прогноза по валовому региональному продукту находятся три региона - Минск, Витебская и Гродненская область. Ниже прогноза, но выше уровня прошлого года идут остальные области".

Давая общую характеристику развитию экономики РБ, Румас сообщил, что она набрала темпы в рамках утвержденного на 2018 год прогноза. По итогам работы за 10 месяцев все 7 ключевых показателей эффективности работы правительства и Национального банка уже выполнены, доложил премьер президенту страны. Обеспечивается и годовой прогноз интегрального показателя развития экономики - ВВП. Премьер уделил в отчете особое внимание социальным ориентирам своего кабинета. Он подчеркнул, что наиболее чувствительными вопросами для населения, по которым оно оценивает результаты работы экономики, являются уровень зарплат и пенсий, вопросы занятости, цен и стабильности курса белорусского рубля.

Что касается доходов населения, то реальный рост зарплаты за десять месяцев текущего года составил 112,3% к аналогичному уровню прошлого года. "Это значительно превышает прогнозный параметр", - отметил премьер, пояснив, что средняя номинальная зарплата в целом по стране в октябре уже приблизилась к одной тысячи белорусских рублей. В реальном секторе экономики зарплата еще выше. "В четвертом квартале текущего года правительству удастся добиться уровня зарплаты в тысячу белорусских рублей", - убежден глава кабинета.

Уже по итогам совещания у Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, Румас с уверенностью сообщил, что все показатели, определенные программой социально-экономического развития страны, в 2019 году будут выполнены. Он пояснил, что "точки роста экономики соответствуют тем, которые изложены в программе деятельности правительства. Недавно ее одобрили депутаты. Есть ряд крупных инвестиционных проектов, и правительство рассчитывает на отдачу от их реализации. Это также малый и средний бизнес, ускоренное развитие IT-сферы, транспортных услуг", - пояснил глава кабинета министров РБ.

Касаясь экономического прогноза на следующий год, премьер уточнил, что все цифры соответствуют программе социально-экономического развития до 2020 года. Правительство планирует, что по итогам пятилетки все определенные этим документом показатели будут выполнены, за исключением прогноза по привлечению инвестиций. "Вместе с тем сегодня были обсуждены резервы, которые есть для выполнения этого показателя в 2019 и 2020 годах, и правительство будет над этим работать", - заверил он.