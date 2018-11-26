Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, какие задачи стоят перед мужской и женской сборными России на Кубок мира сезона-2018/19, который стартует этапом в словенской Поклюке 30 ноября.

- Наша основная цель - оказаться в первой тройке в Кубке наций, где мы были четвертыми по итогам прошлого сезона, - отметил Драчев на пресс-конференции в Москве. - С лидерами из Норвегии, Германии, Франции нам пока сложно бороться. Но обе команды подтягиваются. На контрольных стартах в Контиолахти мы увидели прирост в качестве стрельбы. Постараемся, чтобы то же самое они показали и на соревнованиях.

Напомним, что на первых этапах Кубка мира не выступит олимпийский чемпион в эстафете Антон Шипулин, который начнет сезон на Кубке IBU.

- Хотим, чтобы он смог принять участие в январских этапах Кубка мира, - заявил Драчев. - Главное, чтобы он подошел к стартам в хорошей форме.