Федеральный список экстремистских материалов

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года).

4573. Материалы статьи Бориса Стомахина "Свободным будешь ты, Кавказ!", размещенный на сайте http://rko.marsho.net информационно-телекоммуникационной сети Интернет (решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 10.05.2012);

4574. Газета "Майдан N 1 (3/13) январь 2009 года (решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 20.07.2010);

4575. Текст песни "Банда Москвы - Хулиган", и аудиозапись с ее исполнением продолжительностью около 1 мин. 41 сек., размещенный в сети Интернет на сайте "ВКонтакте", на страницах под названием "Олег Сибиряк", которые имеют электронные адреса "http://vk.com/id81750848" и "http://vk.com/id222692414" (решение Куйбышевского районного суда г. Новокузнецка от 26.06.2015);

4576. Информационный материал - видеофайл под названием "Sriny chistyat rodinu ot govna !!! fly", размещенного на странице Лихойды А.А. в социальной сети "ВКонтакте" на сайте http://vk.com/ video 156123982_163 009043 (решение Центрального районного суда г. Воронежа от 09.02.2015);

4577. "Программа Русского национального движения" (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 25.08.2010);

4578. Статья "Открытые вопросы русского национализма", написанная Лоза В.П. и размещенная в сети "Интернет" (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 27.10.2010);

4579. Видеоролики, размещенные на интернет-странице в социальной сети "В Контакте", расположенной в международной компьютерной сети "Интернет" по адресу: WWW. vkontakte. Ru /id 19499471 (решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 17.11.2010);

4580. Аудиозапись и текст песни "Силы закона (destructors)" "criminal state", начинающейся со слов: "Если есть злость делать, чтобы не было больше в мире зла..." и заканчивающейся словами: "...и не будет закона, так только можно систему убить", расположенные по электронному адресу:

http://vk.com/id41903093;

http://www.youtube.com/watch?v= 9Jy7U5QqVis;

https://myzuka.fin/Album/779171/Criminal-State-Motivi-Neugasaushei-Nenavisti-2011;

http://domino-music.ru/?mp3=Criminal +State;

http://musicalka.me/?mp3=Criminal +State, продолжительностью не менее 2 минут 23 секунд (решение Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода от 26.03.2018);

4581. Видеоролик "Разъяснение амира КБК Тенгиза Гукетлова по поводу ликвидации мирных русских кафиров в Ставрополье" (решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 11.04.2014);

4582. Видеоролик "Имарат Кавказ Вилаят Дагестан. Обращение Хасавюртовского джамаата к жителям города. 1433-(2012)" (решение Ленинского районного суда г. Ставрополя от 29.01.2014);

4583. Текст статьи "Юбилею Ферганской резни 1989г.", размещенный по электронному адресу: http://zapravdu.ru/content/view/222 (решение Останкинского районного суда города Москвы от 08.12.2014);

4584. Видеоролик "Брунсвиг - белый отряд", размещенный в сети Интернет на персональной странице социальной сети "ВКонтакте" "http://vk.com", под названием "Жека Николаев" (vk.com/id207989285) (решение Боровичского районного суда Новгородской области от 10.12.2014);

4585. Видеоклип "Ах Бандеро!", размещенный на интернет-странице по электронному адресу: http://www.yotube.com/watch?v=AIYJYrzeipl (решение Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 09.09.2015);

4586. Музыкальное произведение "Про Жида", начинающееся словами "Ходит по Руси вечный странник..." и оканчивающееся "...денешь жидов", размещенное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на интернет-страницах:

https://xmusik.me/s/53068459 -DOROGIE_ROSSIYANE_-_Pro_ZHida/;

http://mp3-pesnja.com/song/%DQ%B4% D0%BE%Dl% 80%D0%BE%D0%B3% D0%B8%D0%B5+%D1%80% D0%BE%D1%81 %D1%81 %D0%B8%D1 %8F%D0% BD%D 0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0;

https://petamusic.ru/?string=%C4%E E%F0%EE%E3%E8%E5%20%D0%EE%F 1%F1%E8%FF%ED%E5;

http://poiskm.net/show/%D0%B4%D0%BE%Dl%80%D0%BE%D0%B3%D0%B 8%D0%B5 -%D 1 %80%D0%BE%D1%81 %D1%81 %D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0 %B5;

https://my-hit.me/%D0%B4%D0%BE%Dl%80%D0%BE%D0%B3%DQ%B8% D0%B5-%D1%80%D0%BE%D1%81 %D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD% D0% B5;

http://mp3vega.com/?string=0%D0%94%D 0%BE%Dl%80%D0%BE% D0%B3% D0%B8%D0%B5+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1 %8F%D0 % BD%D0%B5;

http://www.vk.com/id145159256;

http://www.vk.com/id133046581;

http://www.vk.com/valirum (решение Октябрьского районного суда г. Архангельска от 27.06.2017);

4587. Видеоролик продолжительностью 4 мин. 37 секунд с заглавием "Девушкам о хачах" (решение Валдайского районного суда Новгородской области от 18.02.2015);

4588. Видеоролик продолжительностью 2 минуты 50 секунд с заглавием "То, что произойдет с Россией в ближайшие 5 лет, если к нам не перестанут заселяться нелегалы из Средней Азии и Кавказа" (решение Валдайского районного суда Новгородской области от 11.02.2015);

4589. Видеофайл с заглавием "ВВ. Квачков - В Кремле русских нет", размещенный в социальной сети "ВКонтакте" (http./vk.com) информационнотелекоммуникационной сети Интернет на странице пользователя, созданной под именем "А.В. Коваль", имеющей сетевой адрес http://vk.com/id81775770 (решение Валдайского районного суда Новгородской области от 09.02.2015);

4590. Видеоролик продолжительностью 0 минут 27 секунд с заглавием "Чурки: "мы приехали в Москву порядок наводить" (решение Валдайского районного суда Новгородской области от 18.02.2015);

4591. Графическое изображение идущих в атаку солдат с текстовой надписью "Они сражались за родину! А ты отдаешь ее черно..... без боя" (решение Валдайского районного суда Новгородской области от 11.02.2015);

4592. Страница сайта http://www.vk.com/gulshatka_m4 (решение Калининского районного суда г. Тюмени от 11.04.2016);

4593. Аудиозапись под названием " Dub Dervish - Проснись! (Abu Аli Qom Cover).mp3" продолжительностью 05 мин. 55 сек., начинающаяся словами: "Встань, проснись, разбей преграды!..." и заканчивающаяся словами "Что в Куране нет сомненья" (решение Гусевского городского суда Калининградской области от 18.04.2017);

4594. Аудиозапись под названием "Тимур Муцураев - 12000 муджахедов.трЗ" продолжительностью 04 мин. 45 сек., начинающаяся словами: "Багрово на закате солнце..." и заканчивающаяся словами: "Все ж покорим Иерусалим" (решение Гусевского городского суда Калининградской области от 18.04.2017).

4595. Аудиовизуальный материал под названием "Священная война" продолжительностью 5 мин. 13 сек., содержащий чередующиеся изображения людей, одетых в военную форму, военной техники, сцен боевых действий. Видеоролик начинается появлением надписи "Священная война" на фоне географического изображения Украйны в цветах украинского флага и заканчивается надписью "Слава Украйне!" Видеоряд сопровождается мелодией песни "Священная война" с измененным текстом, начинающимся со слов "Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! С рашистской силой темною..." и заканчивающимся словами "... Идет война народная. Священная война" (решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 27.07.2018);

4596. Аудиофайл "Трезвый заряд - Решайся (на стихи А. Воеводина)" продолжительностью 2 мин. 54 сек., начинающийся словами "Как любим мы поболтать - о революции, о битвах..." и заканчивающимся словами "...И, девушки, хватит химер - вам путь указан Ковалевой" (решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 27.07.2018);

4597. Аудиофайл "Вандал - На штурм!" продолжительностью 4 мин. 23 сек., начинающийся словами "Пока банда пархатых..." и заканчивающийся словами "...В Вальхалле гимны победы с честью споем! На штурм! На штурм! На штурм!" (решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 27.07.2018);

4598. Брошюра "Политическая колонизация опаснее, чем военная колонизация. Месячный шахри-халака", Октябрь 2006 г., Россия, изъятая в ходе обыска по месту жительства Файзуллина Ф.Р. (решение Советского районного суда г. Казани от 10.09.2010);

4599. Брошюра "Аль-Ваъй" N229, изъятая в ходе обыска по месту жительства Файзуллина Ф.Р. (решение Советского районного суда г. Казани от 10.09.2010);

4600. Листовка "Религия находится на плечах волевых людей", изъятая в ходе обыска по месту жительства Файзуллина Ф.Р. (решение Советского районного суда г. Казани от 10.09.2010);

4601. Листовка "Вопросы-ответы", изъятая в ходе обыска по месту жительства Файзуллина Ф.Р. (решение Советского районного суда г. Казани от 10.09.2010);

4602. Листовка "Призыв и призывающий", изъятая в ходе обыска по месту жительства Файзуллина Ф.Р. (решение Советского районного суда г. Казани от 10.09.2010);

4603. Газета "Вести славян юга России" N 1 (206) за февраль 2010 года (решение Крымского районного суда Краснодарского края от 25.06.2015);

4604. Газета "Вести славян юга России" N 2 (220) за апрель 2013 года с текстом статьи: "Из последнего слова полковника Квачкова" (решение Крымского районного суда Краснодарского края от 25.06.2015 и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 03.03.2016).

Исключение из федерального списка экстремистских материалов

3629. Текст аудиозаписи "Руки сжаты, а в них автомат. Бей их насмерть, пленных не брать!" длительностью 1 минута 41 секунда (начинающейся со слов: Пыль пять метров к небу крики..." и заканчивая словами: "уничтожая своих врагов), размещенной в сети Интернет на сайте "ВКонтакте" по электронному адресу: https://vk.com/search?c[q]=pyки сжаты %2С а в них aвтомaт.&c[section]=audio (решение Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга от 04.02.2016);

4194. Аудиозапись "Я не фашист, я просто белый и за чистую нацию" продолжительностью 2 минуты 56 секунд, начинающаяся со слов: "Мы должны сохранить существование нашего народа и его будущее ..." и заканчивающийся словами: "Это наша земля. Хватит бегать, дальше они не пройдут. Как стадо перепуганных кроликов" размещенная в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pleer.net/tracks/11602954yenJ под названием "Хз -Антифа, я не фашист, я просто белый и за чистую нацию" (решение Первомайского районного суда г. Кирова от 29.05.2017);

4195. Аудиозапись "Я не фашист, я просто белый и за чистую нацию" продолжительностью 2 минуты 56 секунд, начинающаяся со слов: "Мы должны сохранить существование нашего народа и его будущее ..." и заканчивающийся словами: "Это наша земля. Хватит бегать, дальше они не пройдут. Как стадо перепуганных кроликов", размещенная в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://muzofond.com/search/%D0%BB%D0%BE%D0% B2%D0%B8%20%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81 %D1%82%D0%B0%D1%82%D 1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D1%8 0%D1%81%D0%B5%20%D0% BC%D1%80%D0%B0%D 0%B7%D0%B8%20%D0%B0%D0% BD%D1%82%D0%B8%D1 %84%D0%B0%20% D0%BD%D0 %B5%20%D0%BD % D0%B0%D0%B4%D0% BE%20% D0%B2%D1%81%D1%91 %20%D0%B7%D0%B0 %D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1 %82%2 0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE% 20%D0% B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B 9%20%D0%B7 %D0%B0%20%D1% 87%D0%B8%D1%81%D1 %82%D1%83%D 1%8E%20%D 0%BD%D0%B0%D1%86%D 0%B8%D1%8E%20%D0%B2%D1%81 %D0%B5%D0%BC%20%D0%BF% D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1 %80%D0%B0%D0%BC%20%D0%BA% D0%BE%D1%82%D0%B E%D1 %80%D1%8 B%D0%B5%20% D1%81%D1%87%D0%B 8%D1 %8 2%D0 % B0%D1 % 8E %D1% 8 2 под названием "Клим - лови хвостатый. Антифа, я не фашист, я просто белый и за чистую нацию" (решение Первомайского районного суда г. Кирова от 29.05.2017).

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