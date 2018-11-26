США закрыли один из главных пунктов пропуска на границе с Мексикой

Пограничники США закрыли в воскресенье один из главных пропускных пунктов на границе с Мексикой, распложенный в районе Сан-Диего. Именно через этот пункт идет основной поток беженцев.

Как сообщает управление таможенной и пограничной охраны США в Сан-Диего в Twitter, сейчас перекрыты автомобильные и пешеходные полосы для движения в пункте "Сан-Исидро", где с мексиканской стороны расположен город Тихуана. Причины такого решения не сообщаются.

Информация о том, что США закрыли пункт пропуска, появилась на фоне сообщений ряда СМИ о попытках мигрантов перебраться через пограничные заграждения, пишет РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео подчеркивал, что мигранты не будут допущены на территорию страны, а президент Дональд Трамп пообещал при необходимости закрыть пункты пропуска на границе для борьбы с нелегальными мигрантами.

Сейчас по территории Мексики к США движутся несколько караванов мигрантов из Центральной Америки. В районе городов Тихуана и Мехикали на американской границе сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.