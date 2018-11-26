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26.11.2018 18:18
Рубрика: Общество
Проект: Стань журналистом!

Блоги: все дозволено?

"Российская газета", журфак МГУ и "Радио России" снова ищут таланты
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск №7729 (266)
Стартовала олимпиада "Ломоносов" по журналистике, которую проводят "Российская газета", факультет журналистики МГУ и "Радио России". Целеустремленных и талантливых ребят мы ищем уже пятнадцать лет. Победители олимпиады поступают на журфак без экзаменов, работают в ведущих российских СМИ, сами преподают в вузах.
Финал олимпиады проходит в прямом эфире. Вытягиваешь билет - на раздумья всего пять секунд. А потом - трехминутная импровизация. Полный экстрим? Вовсе нет: журналист должен уметь работать даже в таких условиях. Фото: Сергей Куксин/РГ Финал олимпиады проходит в прямом эфире. Вытягиваешь билет - на раздумья всего пять секунд. А потом - трехминутная импровизация. Полный экстрим? Вовсе нет: журналист должен уметь работать даже в таких условиях. Фото: Сергей Куксин/РГ
Финал олимпиады проходит в прямом эфире. Вытягиваешь билет - на раздумья всего пять секунд. А потом - трехминутная импровизация. Полный экстрим? Вовсе нет: журналист должен уметь работать даже в таких условиях. Фото: Сергей Куксин/РГ

- В этом году серьезных изменений не будет, - говорит декан факультета журналистики профессор Елена Вартанова. - Мы хотим, чтобы будущие журналисты задавали умные вопросы, убедительно и логично излагали свою позицию, выстраивали материал, придумывали яркие, оригинальные заголовки. Кроме того, важно, чтобы в творческом задании ребята показали свои знания из литературы и истории России, фундаментальную гуманитарную базу.

Все финалисты олимпиады получают шанс пройти практику в редакции "Российской газеты"

Регистрация на новый сезон интеллектуального соревнования продлится до 20 декабря. Все что нужно - зайти на сайт олимпиады "Ломоносов", выбрать профиль "журналистика" и нажать кнопку "принять участие". В заочном туре ребятам предложат выполнить тест и написать эссе. В очном полуфинале задание сложнее - сочинение на стыке двух дисциплин: журналистики и литературы. А очный финал для самых-самых пройдет в прямом эфире.

Какие вопросы могут попасться участникам? Вот лишь несколько примеров из прошлых лет: "Может ли робот заменить журналиста?", "Как газета будет "жить" без бумаги?", "Блоги: все дозволено?", "Каких поэтов Серебряного века вы знаете?", "Какие законы должен знать журналист?".

Минобрнауки: МГУ - самый популярный вуз среди призеров олимпиад

Темы эссе и финальных вопросов держатся в строгом секрете.

Ближайший заочный тур для учеников 5-11-го классов - с 16 по 20 декабря. Очный полуфинал, куда съедутся десятки участников со всей России, пройдет в феврале - марте 2019 года на площадке журфака МГУ. Финал "за микрофоном" - в марте.

Конкурс очень серьезный. Ежегодно в олимпиаде принимают участие несколько тысяч человек, это более 300 человек на место. Но награда того стоит. Кстати, все финалисты получают шанс пройти практику в "Российской газете".

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова
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