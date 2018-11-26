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Участник "Битвы экстрасенсов" назвал заказчика убийства Мэрилин Монро

Мировое кино
    26.11.2018, 12:46
Текст:   Олег Усков

В очередном выпуске популярного развлекательного телешоу "Битва экстрасенсов" участник программы Григорий Кузнецов "раскрыл сенсационные подробности смерти голливудской актрисы".

Как сообщает журнал "СтарХит", Григорий, обозначенный как человек с экстрасенсорными способностями, "не видя изображения с мертвой Мэрилин, почувствовал, что к этому причастна властная брюнетка, приревновавшая своего мужа".

После чего редакторы программы тут же догадались, что "маг имеет в виду Жаклин Кеннеди, супругу президента, которая едва ли не популярнее самого Джона"!

Фото: Галина Кмит/ РИА Новости
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Нюансы кончины Монро в августе 1962-го в Лос-Анджелесе в возрасте 36 лет до сих пор испещрены белыми пятнами. Главные версии - суицид и случайная передозировка. Тогда как конспирологи напирают, что ММ убили. В частности - симулировав ту самую передозировку.

Отмечено, что до "мага Кузнецова" ранее никто не выдвигал гипотезы, что актрису могла "заказать" Жаклин. Хотя именно она, "узнав про роман мужа с Монро, позвонила на студию Paramount и попросила уволить Мэрилин".

По итогам новой серии, "Битву экстрасенсов" покинула Марина Швейде, а лучшими "паранормалами" были признаны Аида Грифаль и данный Григорий Кузнецов.

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