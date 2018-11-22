Стивена Кинга много не бывает . Так считает не только сам мастер многословного повествования, ежегодно выдающий по несколько новых книг, не только издатели по всему миру, с руками отрывающие всё, что выходит или выходило прежде из-под его пера, но и деятели смежной сферы искусства. Киноделы и телевизионщики регулярно поставляют всё новые и новые адаптации произведений мэтра для больших и малых экранов.

Как и сама проза сверхпродуктивного литератора, продукция эта чрезвычайно разнородна. Есть в этом потоке картины удачные и паршивые, многосерийные и полнометражные, уважительно следующие букве оригинала и живущие самостоятельной жизнью.

Из недавних фильмов по Кингу, ориентирующихся на сюжет первоисточника, к удачным точно стоит отнести "11.22.63" ("11/22/63") - экранизацию одноименного романа, увидевшего свет в 2011-м. Как нетрудно догадаться, в заголовок вынесена дата, записанная в причудливом - сначала месяц, затем день, потом год - американском формате.

Ровно 55 лет назад, 22 ноября 1963 года, был убит 35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди.

Резонанс этого события переоценить трудно - и не только, конечно, для международной политики. По сей день оно то и дело находит отражение в мировой культуре - от конспирологического полотна голливудского правдоруба Оливера Стоуна до тоскливой мелодрамы чилийца Пабло Ларраина (номинировавшейся, между прочим, в прошлом году на "Оскар"). Вот и один из крупнейших американских писателей современности решил не оставаться в стороне. И подошел к этому непростому эпизоду XX века со своим излюбленным инструментарием, сделав убийство Кеннеди центром романа в жанре темпоральной фантастики с элементами шпионского детектива, альтернативной истории и мрачной постапокалиптической антиутопии.

Главный герой по имени Джейк отправляется в прошлое, чтобы помешать Ли Харви Освальду застрелить улыбчивого ирландца. Таким образом он намерен предотвратить Вьетнамскую войну и вообще сделать мир лучше. Надо отдать ему должное: в том, что за убийством стоит лично Освальд, он поначалу сомневается. Как и в том, что за его акцией по изменению прошлого непременно последует приятное преображение настоящего и будущего. Но всё же решается на самоотверженный поступок - в случае чего, у него есть механизм, который позволит всё вернуть на исходные позиции.

Выбор, однако, всё равно непрост: для выполнения своей миссии Джейку надо не только отслеживать перемещения Освальда и Кеннеди, соблюдая известную осторожность и не забывая про так называемый "эффект бабочки", но и прожить несколько лет в малознакомой и чужой эпохе, попутно выполнив пару "разминочных" квестов по изменению будущего. Впрочем, как выясняется, если попривыкнуть, можно найти в этом всём определённую прелесть: еда вкуснее, поп-музыка лучше, шмотки фасонистее, люди добрее и доверчивее - ну и так далее.

Шестидесятые. Плюс - в качестве приятного бонуса - финансово выгодная и льстящая самолюбию осведомлённость о результатах грядущих спортивных мероприятий.

Есть, понятно, и недостатки. Сегрегация, например, и вообще расисты кругом. Примерно такие же навязчивые, злобные и убеждённые в своей правоте, как и нынешние адепты тотальной "дивёрсити". Идеологические качели флагмана "свободного мира", ничего не поделаешь.

Впрочем, хоть болезненная рефлексия Кинга на тему мрачных страниц истории своей страны и занимает традиционно значимое место в романе, в центре внимания находится сама природа времени, парадоксы детерминизма и жизнеспособные модели параллельной реальности.

Вплетая в мир "11.22.63" элементы других книг, описывающих грандиозную вселенную, порождённую его неуёмной фантазией (одна из важнейших локаций - вымышленный городок Дерри, вотчина зловещей сущности, являющейся в образе небезызвестного клоуна Пеннивайза), Кинг конструирует остроумную метафизическую систему, функционирующую за счет соблюдения хрупкого баланса.

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