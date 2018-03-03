Сериал на выходные: "Винил" умер, да здравствует "Двойка"!

Сериал "Двойка", в отличие от своего обаятельного предка - "Винила", благополучно пережил финал своего первого сезона и продлен на второй. Вот и чудесно.

Новая работа признанного корифея американского телевидения Дэвида Саймона ("Поколение убийц", "Покажите мне героя") и его партнера по созданию культовой "Прослушки" Джорджа Пелеканоса, конечно, не заменит нам бесшабашное аудиофильское детище Мартина Скорсезе и Мика Джаггера. Но без качественного сериала HBO о Нью-Йорке семидесятых мы все же не остались - спасибо и на том.

Меломаны, до сих пор не снявшие траур по безвременно ушедшему в вечность Ричи Финестре, будут, пожалуй, несколько разочарованы - никакого внимания к музыке "Двойка" не уделяет. Вместо этого фокусируясь на сексе, сексе и еще раз на сексе.

Последнего здесь много, снят он во всем своем многообразии и во всевозможных подробностях. Так, что "Игра престолов" покажется целомудренной сказочкой про дракончиков. Никогда не грешивший излишней застенчивостью HBO развернулся тут на всю катушку, время от времени вгоняя и хорошо знакомого с его фривольными нравами зрителя в краску.

Первый сезон "Двойки", посвященной истории порноиндустрии, начинается с бытописания жизни нью-йоркских проституток (шоу названо по сленговому прозвищу одной из локаций, где они водились в больших количествах), из чьей среды проросли первые побеги огромного рынка, и подводит нас к переломному событию: созданию культовой "Глубокой глотки" - точно так же, как "Винил" амбициозно подводил к открытию знаменитого клуба CBGB.

Несмотря на легкий феминистский привкус - эксплуатация женщин в промышленных масштабах здесь демонстрируется со всей безжалостностью - сами дамы легкого поведения оказываются в авангарде строителей порнобизнеса. В самых первых рядах - Кэнди в исполнении Мэгги Джилленхол, женщина непростой судьбы и крайне независимого характера, нашедшая в стремительно развивающемся киножанре возможность покинуть панель и избавиться от внимания навязчивых сутенеров, предлагающих свои неприглядные услуги. А если постараться - перебраться по другую сторону камеры.

Список действующих лиц, в основном состоящий из путан, их надзирателей, клиентов и постоянно имеющих дело со всеми перечисленными полицейских, украшен яркой парочкой - братьеями-владельцами злачного заведения. Один из них находит способ по-своему использовать неиссякаемый ресурс женской красоты для раскрутки своего бизнеса, переодев официанток в откровенные наряды. Помогает им итальянская мафия и своенравная девица по имени Эбби, сыгранная эмигранткой из России Маргаритой Левиевой. Барышня бросила университет и рассорилась с родителями, чтобы с головой окунуться в лихую жизнь ночного Нью-Йорка.

Обоих близких родственников сыграл Джеймс Франко, выступивший также в качестве исполнительного продюсера (были опасения, что разразившийся вокруг Джеймса секс-скандал, уже лишивший его заслуженной оскаровской номинации, мог отправить весь проект на дно - но, похоже, обошлось). В целом фокус удался - не Том Харди, конечно, и даже не Юэн Макгрегор, но создать два не похожих друг на друга характера у Франко - отличного актера, что недавно подтвердил "Горе-творец" - получилось.

А у Саймона получился очередной классный сериал, который, как и все, что он делает, обязательно со временем станет непререкаемой классикой.

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