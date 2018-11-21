Никакой, даже самый расчудесный фильм никогда не заменит книгу. Эта истина известна любому адекватному человеку. В случае с сериалом "Мистер Мерседес", второй сезон которого недавно подошел к концу, ее справедливость особенно хорошо видна.

Нет, неудачной двухсезонную многосерийку называть несправедливо. К тому же в ее создании поучаствовал автор трилогии, на которой она основана. Стивен Кинг, самый экранизируемый из живущих ныне писателей (только что вышел первый сезон основанного на нескольких его произведениях сериала "Касл-Рок" - будет и второй, уже обзавелась многообещающим трейлером новая версия "Кладбища домашних животных", в работе - продолжение хитового "Оно", в разной степени готовности находятся картины по книгам "Доктор Сон" и "Томминокеры" - ну и так далее), выступил в качестве исполнительного продюсера (плюс - традиционное камео). Дело в другом. В специфике самой трилогии, которую американские телевизионщики взялись адаптировать под ТВ-формат.

Первая книга мини-цикла романов о бывшем копе Билле Ходжесе, давшая имя телешоу, для "короля ужасов" не самая типичная, хотя в его необъятной библиографии есть всякое и мистическими хоррорами его наследие отнюдь не исчерпывается. "Мистер Мерседес" - вполне классический детектив из тех, где убийца известен с самого начала, а ставка делается на дедуктивные пируэты протагониста и брутальный экшн. И никакой вам мистики, переселения душ, темных сил и прочих злобных клоунов.

Десять серий стартового сезона стали образцовой экранизацией - без особых выкрутасов и значительных отступлений от оригинального текста (кое-какие изменения, конечно, были внесены для подстраивания под телеформат, но они совсем несущественные). Получился добротный мрачный детективный триллер, настоящим украшением которого стали отменный каст (в главных ролях - прекрасный Брендан Глисон и талантливый парень Гарри Тредэвэй) и блестящий саундтрек (в диапазоне от нетленок рок-н-ролла и блюза до лихого гаражного панк-рока золотых семидесятых).

Однако при начале работы над сценарием второго сезона авторы сериала столкнулись с проблемой. Дело в том, что следующая книга трилогии "Кто нашел, берет себе" рассказывает почти никак не связанную с событиями первой и последней частей серии о Ходжесе историю. Сам Ходжес там появляется лишь в середине, а маньяк Брейди, тот самый Мистер Мерседес, - вообще под самый занавес. И только в качестве своеобразного "клиффхэнгера".

Поэтому, несмотря на то, что именно вторая часть считается многими поклонниками Кинга лучшей в цикле, создатели сериала решили ее просто проигнорировать. Что, разумеется, спровоцировало появление массы негодующих. Все, что им теперь остается, - уповать на то, что каким-то образом роман "Кто нашел…", идеально подходящий для игрового кино, получит свой заслуженный фильм, хоть бы, например, и полнометражный. Сам по себе сюжет для Кинга типичен: в нем идет речь об отношениях литератора со своим творением (сразу вспоминаются и "Мизери", и "Тайное окно", и "Темная башня"), и, переместившись в любимую стихию профессиональной рефлексии, Стивен закручивает захватывающую фабулу, не отпускающую до последней страницы. Увы, пока остающуюся только по эту сторону экрана. Только что объявили о продлении шоу на третий сезон, однако сопровождалась новость замечанием, что сюжет, скорее всего, окончательно оторвется от трилогии.

В принципе, троекнижие имени Ходжеса можно считать энциклопедией (неполной, конечно) творчества Кинга в миниатюре: от нуарного реализма через писательские душевные терзания к угрюмой мистике. Да, в третьей части, которая называется "Пост сдал", Стивен с радостными воплями бросается в свой любимый мистический терновый куст. При помощи нескольких фантастических допущений он открывает себе возможность вновь обратиться к противостоянию Ходжеса и Брейди, таким образом реанимировав первоначальную интригу.

Неудивительно, что текст "Пост сдал" лег в основу продолжения телешоу, где авторская фантазия смогла широко разгуляться. Укрепив актерский состав обаятельным британцем Джеком Хьюстоном (известным по мощнейшей и драматичнейшей роли Ричарда Хэрроу в "Подпольной империи" Мартина Скорсезе), телевизионщики заметно расширили безумную вселенную заключительной части, обогатив ее неординарными визуальными решениями, дополнительными сюжетными поворотами и несколькими новыми героями. А сверху нахлобучили переписанную заново развязку, судя по всему, более соответствующую популярной ныне ЛГБТ-повестке, будь она неладна.

Нельзя сказать, что все вышеперечисленные творческие решения второй сезон украсили, и уж точно недовольных им в армии фанатов плодовитого фантаста оказалось больше, чем в случае с первым. Зато самому демиургу наверняка нравится. Что, впрочем, совсем не показатель. Ведь известно, что Стивену Кингу нравится любая экранизация Стивена Кинга (он даже насквозь халтурную "Темную башню" защищал!), если это не "Сияние" Стэнли Кубрика. Такой уж он оригинал. Что ж, может себе позволить. А вот его преданные читатели позволить себе предпочесть многостраничный том нескольким часам у экрана никак не могут.

Оригинал текста читайте на сайте "Года литературы"

Первый и второй сезоны "Мистера Мерседеса" можно посмотреть в онлайн-кинотеатре ViP Play.