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Съемки второй части "Оно" завершены

НОВОСТЬ03.11.2018, 17:50
Текст:   Генри Достоевский

Андрес Мускетти официально закончил работу над второй частью суперуспешного хоррора "Оно" по одноименному коулрофобному произведению Стивена Кинга.

О завершении съемочного периода, который занял 86 дней, режиссер оповестил в своем Instagram-аккаунте, опубликовав минималистичный тизер-постер.

Впереди у него и его команды - не менее сложная и трудоемкая монтажная обработка, а нас ждет масса промо-материалов: тизеры, трейлеры и прочий фан-сервис. В прошлом году, например, предлагали поиграть в мини-игру.

Фото: kinopoisk.ru
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﻿Сиквел поведает историю нового противостояния повзрослевших участников "Клуба неудачников" и неумирающего древнего зла, принявшего облик пляшущего хоррор-клоуна Пеннивайза. ﻿

Напомним основной актерский состав: Джессика Честейн (Беверли Марш), Джеймс МакЭвой (Билл Денбро), Билл Хейдер (Ричи Тозиер), Энди Бин (Стэнли Урис), Джеймс Рэнсон (Эдди Каспбрак), Исайя Мустафа (Майкл Ханлон), Джей Райан (Бен Хэнском).

В остальных ролях: Ксавье Долан (писатель-гей с трагичной судьбой), Тейлор Фрэй (его партнер), Уильям Бейнбринк (домашний тиран и муж Беверли).

К роли неугомонного зубастого клоуна Пеннивайза вернется Билл Скарсгард.

Картина появится в РФ 5 сентября 2019 года.

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