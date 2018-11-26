Умер диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов

Юрий Ковеленов, диктор Центрального телевидения, умер в Москве в воскресенье. Ему было 79 лет.

О кончине известного журналиста сообщил в соцсети Instagram артист Ефим Шифрин.

"Ох, ты… Юры Ковеленова не стало, - написал он. - Сколько мы с ним отвыступали. Сколько отъездили. Светлая память, Юрочка".

С 1965 по 1995 год Ковеленов вел программу "Время". Диктор, в частности, зачитывал постановления ГКЧП во время путча в августе 1991-го. В 1993-м журналист состоял в бригаде, дежурившей во время штурма "Останкино".