Умер режиссер Бернардо Бертолуччи

Прославленный итальянский режиссер и драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Причина смерти на данный момент не оглашается.

Однако, как сообщает RaiNews24, режиссер ушел из жизни в Риме после тяжелой болезни. Бертолуччи прославился на весь мир благодаря таким картинам, как "Последнее танго в Париже", "Мечтатели", "Ускользающая красота", "Двадцатый век", "Последний император" и "Конформист".

"Последний император" получил премию "Оскар" в девяти номинациях, включая "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший адаптированный сценарий". В 2011 году кинематографисту вручили почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля за вклад в киноискусство.

В 2014 году на проходившем в Риме 14-м саммите лауреатов Нобелевской премии мира Бертолуччи наградили Премией мира за вклад за права человека.