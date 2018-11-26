На МКС впервые обнаружили устойчивые к антибиотикам бактерии

На борту Международной космической станции (МКС) нашли штаммы бактерии Enterobacter, обладающие повышенной устойчивостью к антибиотикам.

Об этом сообщает ScienceAlert со ссылкой на специалистов из Лаборатории реактивного движения NASA.

Как пояснили исследователи, обнаруженные на МКС штаммы не являются патогенными для человека. Штаммы были обнаружены в образцах, взятых в туалете и отсеке с тренажерами для физических упражнений в 2015 году, и случаев поражения астронавтов Enterobacter в тот период не выявлено.

Однако тот факт, что на станции были найдены Enterobacter, может иметь тревожные последствия в будущем.

- Геномы пяти штаммов Enterobacter ISS были генетически наиболее похожи на три штамма, недавно обнаруженные на Земле. Они способны вызвать заболевание у новорожденных и пациентов со слабым иммунитетом. Известно три случая госпитализации, - пояснил биолог Кастхури Винкэтисваран.