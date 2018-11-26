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26.11.2018 21:20
Рубрика: Общество
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Русский на Шипке

В Болгарии открылся пятый по счету центр изучения русского языка
Текст: Елена Кухтенкова
В болгарском городе Стара-Загора открылся новый Русский центр - пятая по счету площадка по изучению русского языка в Болгарии и 114-я в мире.
Вид на город Стара-Загора. Фото: wikipedia.org Вид на город Стара-Загора. Фото: wikipedia.org
Вид на город Стара-Загора. Фото: wikipedia.org

Церемония, посвященная "великому и могучему", состоялась в библиотеке имени Захария Княжеского. В ней приняли участие представители российского посольства, Россотрудничества, органов власти Стара-Загоры и области, руководители Русских центров в Болгарии, российские соотечественники, сообщается на сайте фонда "Русский мир".

Фото: depositphotos.com
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Как считают организаторы Русского центра, библиотека - идеальное место для популяризации русского языка, ведь ежегодно ее посещают свыше 70 тысяч человек.

По мнению же российских дипломатов, возможность изучать русский язык именно в этом регионе Болгарии играет огромную роль для сохранения традиционных связей народов наших стран. Напомним, недалеко на Шипкинском перевале находится знаменитый памятник Свободы, посвященный русским солдатам и болгарским ополченцам, павшим за освобождение Болгарии от османского ига.

По традиции официальная часть церемонии завершилась небольшим концертом.

К слову, в залах библиотеки имени Захария Княжеского можно посмотреть уникальную выставку букварей более чем из 50 стран мира.

 

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