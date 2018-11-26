В Иране число пострадавших от землетрясения увеличилось до 550 человек

В результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана ранения получили 550 человек. Ранее сообщалось, что пострадали 360 человек в городах Гилянгарбе, Касре Ширине и Сере-Поле-Зохабе.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местный телеканал Press TV. Иракский телеканал Rudaw сообщил о гибели одного человека на территории Иракского Курдистана, еще 43 человека пострадали.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в районе ирано-иракской границы. Эпицентр находился в 150 километрах к северо-востоку от Багдада и в 37 километрах от города Сере-Поле-Зохаб.

Ранее сообщалось, что в школах и высших учебных заведениях провинции Керманшах объявлены каникулы до стабилизации обстановки. Местных жителей призвали временно воздержаться от поездок в районы, пострадавшие от землетрясения.