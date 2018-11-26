В Италии задержали более 40 подозреваемых в наркоторговле

Итальянские полицейские и карабинеры задержали более 40 человек по подозрению в торговле наркотиками. Как передает агентство ANSA, спецоперация прошла в области Апулия на юге страны.

По решению судьи, 30 человек были взяты под стражу, еще 11 отправлены под домашний арест. Помимо торговли наркотиками их обвиняют в незаконных поставках и хранении оружия, вымогательстве.

Расследование против данной организации, связанной албанскими преступными группировками (именно оттуда поставлялись наркотики), велось с 2015 года.