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26.11.2018 11:09
Рубрика: В мире

В Италии задержали более 40 подозреваемых в наркоторговле

Текст: Юрий Когалов

Итальянские полицейские и карабинеры задержали более 40 человек по подозрению в торговле наркотиками. Как передает агентство ANSA, спецоперация прошла в области Апулия на юге страны.

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По решению судьи, 30 человек были взяты под стражу, еще 11 отправлены под домашний арест. Помимо торговли наркотиками их обвиняют в незаконных поставках и хранении оружия, вымогательстве.

Расследование против данной организации, связанной албанскими преступными группировками (именно оттуда поставлялись наркотики), велось с 2015 года.

В мире Европа Италия Борьба с наркотиками
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