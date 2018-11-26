В Киеве подожгли автомобиль с российскими дипломатическими номерами

Автомобиль с российскими дипломатическими номерами сгорел в центре Киева. Инцидент произошел в переулке Ярослава Хомова, на расстоянии около километра от посольства РФ.

О возгорании пожарные узнали в два часа ночи. Огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия и потушили огонь. Сейчас работает полиция, сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-издание "Украинская правда".

По предварительной информации, причиной возгорания мог стать умышленный поджог. В правоохранительных органах данную информацию пока не подтвердили.

Отметим, что в ночь на понедельник рядом с российским посольством в Киеве прошел немногочисленный стихийный митинг, участниками которого стали радикалы-националисты. Они жгли дымовые шашки и пытались поджечь заранее принесенные автомобильные покрышки, но этому помешали полицейские.