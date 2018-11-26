В Китае впервые в истории было изменено ДНК эмбриона

Ученый Хэ Цзянькуй из Южного научно-технологического университета в китайском городе Шеньчжэнь опубликовал видео, где рассказал о первых в мире генетически модифицированных людях: это две близняшки Нана и Лулу. Исследователь приписывает прорыв в области медицины себе и утверждает, что ему удалось впервые в истории отредактировать ДНК эмбриона.

Как сообщает "Ассошиэйтед Пресс", Хэ Цзянькуй изменил генетический код у зародышей семи супружеских пар. По словам ученого, к настоящему моменту только одна беременность успешно отобразила результаты вмешательств: с помощью специальной технологии был отредактирован необходимый ген у близняшек. Такое изменение должно снизить риск инфицирования девочек ВИЧ. Родители, которые согласились принять участие в эксперименте, решили сохранить анонимность, потому, по крайне мере пока, известны только их имена Марк и Грейс. По материалам, опубликованным китайским исследователем, можно сделать вывод, что все мужчины в супружеских парах имели ВИЧ.

Известно, что при правильном лечении иммунного заболевания малыш рождается здоровым, но все же будет находиться в зоне риска в будущем. Эксперимент же Хэ Цзянькуй направлен на то, чтобы защитить ребенка от заражения на протяжении всей жизни. В своем заявлении китайский ученый подчеркивает, что проделал долгий научный путь перед тем, как перейти к экспериментам с людьми: специалист в течение продолжительного времени занимался изменением генов мышей, обезьян, экспериментировал с эмбрионами человека в лаборатории.