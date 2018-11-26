В жилом комплексе на севере от Третьей кольцевой автодороги Пекина не сразу найдешь необычное заведение. Его главная стена, украшенная виниловыми пластинками, киноафишами и фотографиями рок-групп, создает впечатление музыкального или кинобара.

Однако "Боксерский клуб Ли" - заведение совсем другого рода. "С детства я мечтал о собственном боксерском клубе - небольшом месте, куда могли бы приходить и хорошо проводить время все мои друзья", - говорит его владелец. Ему чуть больше 30 лет, и он предпочитает, чтобы его называли А-ли в знак почтения к легендарному боксеру Мохаммеду Али.

А-ли родом из Синьцзян-Уйгурского автономного района. На одной из стен клуба нарисован пейзаж - достопримечательность административного центра района Барабанная башня. Именно здесь возникла мечта А-ли. Прежде чем осесть там, где он живет сейчас, он переезжал четыре раза.

Ему понадобилось 300 тысяч юаней (около 43 тысяч долларов), чтобы купить небольшое помещение, которое теперь превратилось в очень популярный клуб. А-ли проводит персональные тренировки (800 юаней за час), и места на них всегда заняты, говорит он. Все потому, что для многих членов клуба, от "белых воротничков"-руководителей до представителей творческих профессий и знаменитостей, бокс - не просто спорт, а часть жизни.

"Я - мужчина, - говорит вокалист рокабилли-группы из Пекина Rolling Bowling У Ди. - Я не трус и не неудачник. Говорят, что бокс - это трудно. Да бросьте, жизнь гораздо труднее". Он занимается боксом уже несколько лет, но только в 2015 году стал серьезно тренироваться в клубе А-ли.

"Как и в любом деле, результаты приносит упорная работа. В этом спорте нет понятия "гений", - говорит он. - Основываясь на науке, нужно учиться контролировать мышцы, управлять дыханием и готовить тело к точному и мощному удару".

Музыкант и боксер-любитель считает, что хобби обогатило его жизнь. "До того, как я встретил свою девушку, моя жизнь была намного проще - тренировка, музыка, снова тренировка, и так, пока не засну. Бокс похож на мой любимый музыкальный жанр - старый американский рок-н-ролл. Это отличный жанр, хотя люди его не знают".

Все больше и больше таких людей, как У Ди, начинают увлекаться боксом, активные виды спорта набирают популярность и даже становятся прибыльным бизнесом.

Цай Цзялун, основатель игры Long FC, основанной на смешанных единоборствах, говорит: "В Китае больше 80 миллионов поклонников бокса. С таким числом потенциальных фанатов игроки в будущем смогут зарабатывать больше. Основная целевая аудитория этого рынка - люди от 18 до 30 лет с хорошей покупательской способностью и широкими взглядами. Они чаще всего принимают культуру единоборств".

Ли Чжипэн, партнер компании BW Venture Capital, которая раньше инвестировала в популярное в Китае приложение для тренировок Keep, говорит, что большее количество игр и коммерческих соревнований могут стимулировать людей к занятию активными видами спорта с элементами единоборств. "Единоборства - это формирующийся бизнес. И те, кто занимается этим бизнесом, относятся к нему, как родители к ребенку - без чрезмерной спешки. Мы не думаем о выгоде сию секунду".

Однако он прогнозирует, что лет через пять ведущие боксеры в Китае смогут зарабатывать до 100 миллионов юаней в год.