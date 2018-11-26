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Рубрика: В мире

В Лондоне на торги выставят картины Ивана Айвазовского и Василия Шухаева

Текст: Мария Воронова
"Русская неделя", традиционно проходящая два раза в год - в мае-июне и ноябре-декабре - открывается в Лондоне. Торги картинами и предметами искусства организуют аукционные дома Christie's, Sotheby's, MacDougall's и Bonhams. Отмечается связанный с восстановлением рынка после кризиса 2014 года позитивный настрой ведущих аукционных домов.
Фото: AFP/ Fabrice COFFRINI Фото: AFP/ Fabrice COFFRINI
Фото: AFP/ Fabrice COFFRINI

В этот раз на торгах, которые продлятся до среды, выставят сотни лотов, среди них - работы таких мастеров, как Константин Маковский, Иван Айвазовский, Нико Пиросмани, Василий Шухаев, Лев Бакст, а также предметы прикладного декоративного искусства, книги и иконы.

Фото: depositphotos.com
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Среди картин одним из топ-лотов аукционного дома Christie's станет полотно Ивана Айвазовского (1817-1900) "Закат в Венеции" (1873). По сообщениям представителей аукционного дома, картина "происходит из собрания Джона Клюге и не появлялась на рынке искусства последние 20 лет".

Кроме того, в число топ-лотов вошли две работы Василия Шухаева (1887-1973) из частной французской коллекции: "Автопортрет в сером халате" и "Портрет Веры Шухаевой, жены художника".

На торгах представят целую подборку работ Льва Бакста из собрания потомков художника, семьи Константинович, а также различные эскизы декораций, книжную графику, портреты, дизайны текстиля, натуралистические зарисовки и альбом с дизайнами дамских шляпок. Самым дорогим лотом в этой коллекции стал выполненный в 1912 году акварельный эскиз декораций к балету "Дафнис и Хлоя" на музыку Мориса Равеля.

А в секции декоративно-прикладного искусства самым особенным лотом стала крайне редкая императорская фарфоровая ваза, украшенная портретом императора Австрии, короля Богемии и Венгрии Франца I работы Александра Нестерова по мотивам портрета кисти Иоганна Петера Крафта. Цена лота доходит до £1 млн.

На аукционе представят также книги из собрания коллекционера Роберта Идена Мартина. Можно будет приобрести подарочный экземпляр первого издания "Камня" Осипа Мандельштама (1891-1938) с дарственной надписью поэту Вячеславу Иванову или первое издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя. Библиофилов также привлечет издание первой главы "Евгения Онегина" в оригинальной бумажной обложке 1825 года.

Фото: depositphotos.com
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В аукционном доме Sotheby's выставят на торги картину Константина Маковского (1839-1915) "Жмурки", поступившую от коллекционера из Нью-Йорка, а также полотно работы Нико Пиросмани (1862-1918) под названием "Грузинка в лечаки", некогда принадлежавшее австрийскому писателю Стефану Цвейгу. Кроме того, представят потрет Льва Толстого кисти Ильи Репина (1844-1930), выполненный маслом на линолеуме. Кроме картин Sotheby's представил более 300 лотов из коллекции Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской: мебель, ювелирные украшения, книги и музыкальные инструменты, на которых играл виолончелист. Самым дорогим лотом стала виолончель XVIII века, выполненная итальянским мастером Джованни Гваданини. На торги выставят еще две виолончели из коллекции Ростроповича.

Топ-лотом MacDougall's станет картина Петра Кончаловского (1876-1956) "Игра на бильярде. Аристарх Лентулов и Петр Кончаловский". Топ-лот Bonhams - натюрморт кисти Василия Рождественского (1884-1963).

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