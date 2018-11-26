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26.11.2018 21:45
Рубрика: Экономика

Дом снесут с умом

В реновации используют инновации
Текст: Андрей Бочкарев (руководитель департамента строительства г. Москвы)
Российская газета - Спецвыпуск №7729 (266)
В следующем году в Москве заработает новая концепция утилизации и переработки строительных отходов, которая создавалась совместно с экологами. При разработке концепции учитывался передовой опыт европейских стран и использование современных информационных технологий.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Речь идет о создании принципиально нового порядка сноса, обращения с отходами строительства и грунтами на территории города. Перед нами впервые ставится задача создания комплексной системы обращения со всеми видами таких отходов. Это непростая работа, которая потребует внесения поправок в действующее законодательство. Для утилизации и переработки строительных отходов планируется привлекать и зарубежных партнеров. Недавно было подписано соглашение с французской компанией, работающей в этой сфере. Документ подразумевает разработку программного продукта по утилизации отходов, которые образуются в том числе в рамках программы реновации.

Технология "умного" сноса уже применяется в ряде европейских городов.

Фото: Сергей Куксин
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Она подразумевает максимальное использование строительного мусора в качестве вторичного сырья. Например, оставшийся после сноса жилых домов щебень может потом стать частью дорожного покрытия. Основные принципы "умного" сноса, помимо максимальной переработки и повторного использования отходов, это безопасность и экологичность. Технология, в частности, позволяет сделать процесс сноса более щадящим для окружающей среды.

В Москве технологию "умного" сноса уже успели применить. В конце августа в районе Северное Измайлово на востоке столицы снесли первый дом, включенный в программу реновации. Первую снесенную пятиэтажку разбирали в несколько этапов. Согласно технологии сначала здание отключают от инженерных коммуникаций, а затем начинается его разборка по элементам.

Например, все снятые элементы инженерного оборудования сортируются и отправляются на проверку. После нее принимается решение о ремонте и доукомплектовании этих элементов, если их можно использовать вторично.

Для утилизации строительных отходов, в том числе оставшихся от сноса домов по программе реновации, разработают программный продукт

Все строительные отходы - стекло, дерево, пластик, металл - сортируют отдельно, по группам, согласно их классам опасности. Это похоже на раздельный сбор бытового мусора. Так их легче перемещать на специализированные полигоны, где они перерабатываются для повторного использования.

Отходы разбираются преимущественно механическим способом. Ручная сортировка допускается, но только при обязательном соблюдении действующих санитарных норм, экологических требований и правил техники безопасности. В концепции прописан предельный срок содержания образующихся отходов на площадке, он не должен превышать неделю. А на площадке для временного хранения отходов используются отдельные бункеры-накопители.

Важно отметить, что все строительные отходы, направляемые на переработку, проходят бактериологические, токсико-химические и радиационные исследования.

Технология "умного" сноса максимально защищает жилую застройку, окружающую площадку сноса

На втором этапе железобетонный остов здания сносят с помощью экскаватора-разрушителя, оборудованного гидравлическими ножницами. С их помощью, например, срезаются перемычки над окнами. Излом на более мелкие фрагменты происходит уже на полигонах. Там же железобетонные отходы перерабатываются с отделением остатков армирования.

Технология "умного" сноса максимально защищает жилую застройку, окружающую площадку сноса. Дело в том, что экскаватор начинает работу движением "от себя" и разрушает верхнюю часть наружной стены внутрь здания. При помощи гидравлических ножниц он ликвидирует перемычку над окном верхнего этажа, затем разрушает нижележащие стены этажа.

Фото: Пресс-служба Московского кредитного банка
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Дальнейший снос также продолжается внутрь. После того как будет снесена часть здания в пределах вылета экскаватора, он сносит оставшуюся часть здания.

"Умная" концепция предусматривает также снижение количества образующейся при сносе зданий пыли. Это достигается с помощью гидропушек, распыляющих воду под большим давлением.

А снизить уровень шума помогает специальная защитная конструкция, которую устанавливают со стороны жилой застройки.

Новая технология не затягивает процесс сноса. Например, демонтаж первой пятиэтажки по программе реновации занял два месяца - от начала работ (подготовительный период) до их завершения (благоустройство территории).

Экономика Отрасли Промышленность
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