Новости

В Словении рыбак "выловил" артефакт возрастом 1900 лет 15:17
Для борьбы с курением предложено заменить картинки на сигаретных пачках 15:14
В Одессе и Харькове петардами забросали российские консульства 15:10
В Прикамье прокуратура начала проверку избиения пятиклассницы 14:55
Поселки под Калининградом впервые включили в российскую энергосистему 14:53
В Саратовской области от угарного газа погибла семья из пяти человек 14:43
В Краснодаре суд освободил рэпера Хаски 14:39
Видео: Как мог бы выглядеть легендарный ЗИМ сегодня 14:36
В Израиле нашли готический зал крестоносцев 14:33
Владельцы транспондеров смогут бесплатно проехать от Москвы до Солнечногорска 14:30
Песков: О дате переговоров Путина и Трампа будет сообщено позднее 14:17
Лукашенко поставил задачу нарастить объем ВВП Беларуси до $100 млрд 14:15
Москалькова рассказала о судьбе задержанных в Керченском проливе моряков 14:05
Toyota отозвала в России более 400 кроссоверов C-HR 14:04
В Словакии найдены самые ценные монеты древних кельтов 14:01
На Дальнем Востоке ликвидирован канал ввоза автомобилей под видом запчастей 13:59
Суд Волгограда утвердил приговор бабушке и внуку за махинации на 3 млн 13:57
В Сибири арестован один из руководителей отделения Пенсионного фонда 13:55
В Калининградском зоопарке родился орангутан 13:49
В Подмосковье изъята крупная партия наркотиков 13:49
В Краснодаре во время движения сгорел автобус 13:47
Ричард Гир признался, что потрясен Москвой 13:44
В Петербурге осудили вербовщика террористов через WhatsApp 13:44
В ОАЭ помиловали осужденного за шпионаж британца 13:38
Тайные телефоны Кремля появились в открытом доступе 13:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
26.11.2018 13:38
Рубрика: В мире

В ОАЭ помиловали осужденного за шпионаж британца

Текст: Юрий Когалов

Президент ОАЭ Халифа бен Зейид Аль Нахайян помиловал британца Мэтью Хеджеса, ранее приговоренного к пожизненному лишению свободы по подозрению в шпионаже. Как проинформировали в министерстве по президентским делам, такое решение было принято по случаю Национального дня в честь 47-й годовщины ОАЭ.

В Бельгии депутата заподозрили в шпионаже в пользу Китая

Ранее с просьбой о помиловании к властям страны обратилась семья Хеджеса. К тому же за него вступился глава МИД Британии Джереми Хант. После завершения всех необходимых процедур Хеджес сможет покинуть страну и вернуться на родину.

"Фантастические новости о Хеджесе. Хотя мы и не согласны с обвинениями, мы благодарны правительству ОАЭ за быстрое решение этого вопроса", - прокомментировал произошедшее Хант на своей странице в Twitter.

Напомним, аспирант престижного британского Даремского университета, пишущий диссертацию на тему контроля за безопасностью в ОАЭ после "арабской весны" и отношений между военными и гражданским обществом, был арестован 5 мая в аэропорту Абу-Даби. Причиной ареста стало заявление гражданина ОАЭ, что Хеджес собирает конфиденциальные данные, касающиеся государственных секретов.

Фото: YouTube
Во Франции служебных собак вооружили "шпионскими" очками

Федеральный суд столицы ОАЭ Абу-Даби приговорил 31-летнего британца Хеджеса к пожизненному заключению, также он постановил депортировать его из страны после исполнения приговора и взыскать с него судебные издержки.

В мире Ближний Восток ОАЭ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Провокация Украины в Керченском проливе
Песков: О дате переговоров Путина и Трампа будет сообщено позднее
Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность посольства РФ
Умер диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов
Корвет "Громкий" выпустил крылатую ракету в Японском море