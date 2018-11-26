В ОАЭ помиловали осужденного за шпионаж британца

Президент ОАЭ Халифа бен Зейид Аль Нахайян помиловал британца Мэтью Хеджеса, ранее приговоренного к пожизненному лишению свободы по подозрению в шпионаже. Как проинформировали в министерстве по президентским делам, такое решение было принято по случаю Национального дня в честь 47-й годовщины ОАЭ.

Ранее с просьбой о помиловании к властям страны обратилась семья Хеджеса. К тому же за него вступился глава МИД Британии Джереми Хант. После завершения всех необходимых процедур Хеджес сможет покинуть страну и вернуться на родину.

"Фантастические новости о Хеджесе. Хотя мы и не согласны с обвинениями, мы благодарны правительству ОАЭ за быстрое решение этого вопроса", - прокомментировал произошедшее Хант на своей странице в Twitter.

Напомним, аспирант престижного британского Даремского университета, пишущий диссертацию на тему контроля за безопасностью в ОАЭ после "арабской весны" и отношений между военными и гражданским обществом, был арестован 5 мая в аэропорту Абу-Даби. Причиной ареста стало заявление гражданина ОАЭ, что Хеджес собирает конфиденциальные данные, касающиеся государственных секретов.

Федеральный суд столицы ОАЭ Абу-Даби приговорил 31-летнего британца Хеджеса к пожизненному заключению, также он постановил депортировать его из страны после исполнения приговора и взыскать с него судебные издержки.