В Петербурге состоялся Первый Российско-Индийский экономический диалог

25-26 ноября в Санкт-Петербурге состоялся Первый Российско-Индийский стратегический экономический диалог. Организаторами мероприятия выступили Министерство экономического развития России, Национальный институт трансформации Индии и Фонд Росконгресс.

В пленарном заседании приняли участие министр экономического развития РФ Максим Орешкин, вице-председатель национального института трансформации Индии Раджив Кумар, заместитель министра экономического развития РФ Сергей Горьков, проректор по научной работе ВАВТ Павел Кадочников, а также посол Республики Индия в РФ Бала Венкатеш Варма.

В центре внимания участников заседания были приоритеты экономического развития России и Индии, стратегии развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран, а также сотрудничество в сфере банковского дела. В частности, спикеры обсудили перспективы перехода на торговлю в национальных валютах и сопутствующие вопросы развития банковской кооперации и платежей.

Максим Орешкин зачитал приветственное слово президента РФ Владимира Путина участникам встречи, в котором в частности говорится: "Символично, что он проходит в год 65-летия подписания Торгового соглашения между правительствами наших стран, во многом заложившего основы двустороннего сотрудничества в сфере экономики".

В рамках деловой программы также прошли пять круглых столов по темам транспорта, сельского хозяйства, поддержки малого и среднего бизнеса, цифровой трансформации и промышленной кооперации. Эксперты затронули такие темы, как расширение транспортной инфраструктуры в Индии при участии России, вопросы доступа на сельскохозяйственные рынки двух стран, возможные точки сопряжения Национальных программ цифровой трансформации России и Индии, а также меры по дальнейшему увеличению торгового оборота между двумя странами.

"Мы надеемся, что результатом этой работы станет ряд совместных проектов в рамках национальных программ Индии и российских национальных проектов. Одна из таких областей, где очевидно напрашивается сотрудничество, - это цифровизация. В России есть программа "Цифровая экономика", в Индии - программы "Цифровая Индия", "Умные города", "Сделано в Индии". На пересечении всех этих программ можно найти точки соприкосновения", - сказал в ходе мероприятия Максим Орешкин.

На полях мероприятия Раджив Кумар также принял приглашение оргкомитета ПМЭФ, переданное ему Максимом Орешкиным. Таким образом, двусторонний диалог получит продолжение на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 6-8 июня 2019 года.