В Польше в коробках с бананами обнаружено 170 килограммов кокаина

Крупная партия кокаина обнаружена в коробках с бананами, прибывшими в Польшу из Эквадора. Наркотики были найдены в магазинах одной из торговых сетей в Мазовецком, Лодзинском и Нижнесилезском воеводствах. Это факт подтвердили в главной комендатуре польской полиции.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на радиостанцию RMF FM. Уточняется, что всего в торговые точки попало не менее 170 килограммов кокаина. Пакеты с наркотиками, каждый весом около килограмма, были спрятаны в картонных коробках, под бананами.

В Польше сейчас проводятся проверки в других магазинах этой торговой сети, которая не является прямым импортером бананов. Ведется следствие. Полиция устанавливает поставщиков и получателей товара.