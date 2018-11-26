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26.11.2018 01:59
Рубрика: В мире

В Польше в коробках с бананами обнаружено 170 килограммов кокаина

Крупная партия кокаина обнаружена в коробках с бананами, прибывшими в Польшу из Эквадора. Наркотики были найдены в магазинах одной из торговых сетей в Мазовецком, Лодзинском и Нижнесилезском воеводствах. Это факт подтвердили в главной комендатуре польской полиции.

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Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на радиостанцию RMF FM. Уточняется, что всего в торговые точки попало не менее 170 килограммов кокаина. Пакеты с наркотиками, каждый весом около килограмма, были спрятаны в картонных коробках, под бананами.

В Польше сейчас проводятся проверки в других магазинах этой торговой сети, которая не является прямым импортером бананов. Ведется следствие. Полиция устанавливает поставщиков и получателей товара.

В мире Европа Польша
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