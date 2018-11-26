Молодой человек раскручивает на карандаше бублик и произносит слова, похожие на заклинание: тороидный момент, уравнение Максвелла, метаматериал...

Это Иван Стенищев, аспирант кафедры теоретической физики и квантовых технологий Института новых материалов и нанотехнологий МИСиС. Он участник битвы молодых ученых, научного стендапа или Science Slam (от англ. slam - сталкиваться, ругаться). Это особый вид шоу, где научные сотрудники или аспиранты рассказывают публике о собственных исследованиях в понятной, упрощенной форме. У каждого, как говорят, слэмера есть 10 минут: чтобы остроумно, доступно и интересно донести свою идею. А после публика задает три вопроса. Победитель определяется шумомером - кому "шумят", аплодируют больше, тот и выиграл.

Главный приз - красные боксерские перчатки и звание "популяризатор науки". Шоу, образование и юмор в одном флаконе.

- Все началось в 2010 году в Германии, а уже в 2012-м первая научная битва прошла в Москве, в Парке Горького, - рассказывает гендиректор Ассоциации Science Slam в России Арина Пушкина. - Сегодня есть городские, школьные, даже корпоративные научные слэмы - настоящее движение, цель которого - популяризация образа молодого ученого. Наука сильно влияет на нашу жизнь, не успеешь глазом моргнуть, а вчерашнее изобретение уже "пошло" в народ, все происходит очень быстро. Людям хочется знать, что их ожидает уже через пару лет.

Проект, который "защищает" Иван Стенищев, - иллюстрация уравнения Максвелла, на котором построено все моделирование в электродинамике. А вот тема выступления Вероники Буйневич, аспирантки кафедры порошковой металлургии и функциональных покрытий Института экотехнологий и инжиниринга МИСиС - освоение космоса с помощью новых материалов.

- Я занимаюсь разработкой сверхвысокотемпературного сплава для аэрокосмической промышленности. Он сможет выдержать температуру, близкую к 4000 градусам по Цельсию. До сих пор ничего подобного еще не было. Если все получится, то мы сможем "возродить" многоразовые космические аппараты в усовершенствованном виде. Рассказывать об этом в формате стендапа - необычно, но очень весело. Хочется, чтобы в молодых ученых видели не унылых лабораторных работников, а тех, кто получает от своего дела драйв.

Все выступления в научных слэмах выкладываются в интернете. По словам директора Центра развития и популяризации молодежной науки МИСиС Андрея Воронина, есть огромный запрос на так называемый edutainment - микс развлечения и образования. Причем не обязательно на конкретную тему, а в целом - узнать о том, как устроен мир.

- Чтобы молодежь шла в науку, ей надо показать, что тут у нас тоже интересно, что это не "старички и снобы", а веселые, иногда даже смешные люди, - говорит Андрей Воронин. - Но, конечно, надо понимать, что смех смехом, а кандидатскую в форме стендапа не защитишь. Важно, чтобы ученый мог с одинаковым успехом "работать" и там, и тут. И еще хочется, чтобы ребята в науку приходили пораньше. Сейчас это происходит, как правило, в конце третьего курса, а с учетом 4-летнего бакалавриата это поздновато.