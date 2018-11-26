29 ноября 2018 года в 17.00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-показ и встреча со съемочной группой документального фильма режиссера Олеси Фокиной "Век Солженицына" который снят по заказу Первого канала к 100-летию со дня рождения писателя.

Фильм рассказывает о жизни писателя с его рождения и до переломного момента в его биографии - письма к 4-му съезду Союза писателей СССР, с которого начался его официальный разрыв с властью и переход к нелегальной литературной борьбе, о трагических судьбах ближайших помощников Солженицына, о непростых отношениях писателя с Варламом Шаламовым, оставившим такое завещание: "запрещаю Солженицыну прикасаться к моим архивам".

Уникальные кадры хроники первого дня Солженицына в Германии, куда он был выслан по решению Верховного Совета СССР 13 января 1974 года, завершат первую часть фильма. Спустя 20 лет Солженицын вернулся на Родину. Эксклюзивные кадры переезда писателя в его новый загородный дом в Троице-Лыкове, "теперь уже - навсегда", рассказ писателя о его снах, предчувствиях и разочарованиях, кадры его семейного бытования, приоткрывают, на сколько это допустимо, завесу над частной жизнью человека-мифа, прославившегося своей замкнутостью. На протяжении почти трех лет, режиссер Олеся Фокина, волею судьбы гостившая в доме писателя, снимала фильм с его позволения.

10 лет назад великий и могучий Солженицын покинул этот мир. Первыми словами статьи "Как нам обустроить Россию", осмеянной многими критиками еще при жизни писателя, были: "Часы коммунизма - свое отбили. Но бетонная постройка его еще не рухнула. И, как бы нам, вместо освобождения, не расплющиться под его развалинами". Слова оказались во многом пророческими. После всего сказанного, пережитого миллионами наших сограждан, сталинизм день ото дня откровенно набирает силу и поднимает голову. В год юбилея Солженицына автор фильма пробует понять феномен этого явления, обратившись с вопросами к нашим современникам.

Фильм насыщен уникальнейшими материалами из российских и зарубежных архивов - интервью с Фазилем Искандером, Жоржем Нива, связной Солженицына во время работы над "Архипелагом" Лизой Шиповальниковой, духовником писателя - отцом Виктором, помощниками и сотрудниками Солженицына, вдовой писателя и его детьми.

Все гонорары за тысячи переизданий "Архипелага Гулаг" как и 45 лет назад, - в помощь политзаключенным. Таково было распоряжение автора.