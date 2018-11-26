Новости

Президент поручил создать в Москве инновационный кластер 19:43
В Москве экс-прокурор Чечни осужден за "стреляющую свадьбу" 19:36
Госдума рассмотрит поправки Путина о защите бизнесменов в декабре 19:25
В Татарстане учительницу наказали за оскорбление школьника 19:22
Объявлена причина смерти Бернардо Бертолуччи 19:17
В Москве мужчину насмерть сбила электричка 19:16
В Госдуму поступили поправки о продаже оружия с 21 года 19:15
Володин пояснил, зачем Киев пошел на провокацию с кораблями 19:13
Мужчину сняли с рейса из-за слова "террорист" в подписи под селфи 19:07
Минск и Астана намерены вместе выпускать беспилотники 19:00
Минфин разрешит продажу товаров на выставках за наличные 18:50
Конверт с запиской Игоря Талькова выставят на аукцион 18:23
Российский прокат возглавил диснеевский мультфильм 18:14
В Петербурге состоялся Первый Российско-Индийский экономический диалог 18:11
В Петербурге вскрыты миллионные сговоры при проведении праздников 18:10
В Ростове арестовали подозреваемого в серийных убийствах девушек 18:03
МИД РФ: Варварская атака на Алеппо не должна остаться безнаказанной 17:57
"Европейский автомобиль года": определена семерка финалистов 17:50
В Москве мужчина открыл стрельбу около храма 17:47
Сергей Румас обозначил точки роста экономики Беларуси 17:46
На Урале пережившему ЧС району запретили покупку дорогой иномарки 17:45
На Кубани мужчина погиб от взрыва машины в гараже 17:43
Съемки второго сезона "Табу" начнутся в январе 17:39
В Подмосковье во время пожара погибла 2-месячная девочка 17:29
Мирные жители погибли в результате авиаудара западной коалиции в Сирии 17:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
26.11.2018 18:43
Рубрика: Культура
Проект: Медиацентр

29 ноября - пресс-показ документального фильма "Век Солженицына"

29 ноября 2018 года в 17.00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-показ и встреча со съемочной группой документального фильма режиссера Олеси Фокиной "Век Солженицына" который снят по заказу Первого канала к 100-летию со дня рождения писателя.
Фото: Из семейного архива Солженицыных Фото: Из семейного архива Солженицыных
Фото: Из семейного архива Солженицыных

Фильм рассказывает о жизни писателя с его рождения и до переломного момента в его биографии - письма к 4-му съезду Союза писателей СССР, с которого начался его официальный разрыв с властью и переход к нелегальной литературной борьбе, о трагических судьбах ближайших помощников Солженицына, о непростых отношениях писателя с Варламом Шаламовым, оставившим такое завещание: "запрещаю Солженицыну прикасаться к моим архивам".
Как отметят 100-летие Солженицына в России и в мире

Уникальные кадры хроники первого дня Солженицына в Германии, куда он был выслан по решению Верховного Совета СССР 13 января 1974 года, завершат первую часть фильма. Спустя 20 лет Солженицын вернулся на Родину. Эксклюзивные кадры переезда писателя в его новый загородный дом в Троице-Лыкове, "теперь уже - навсегда", рассказ писателя о его снах, предчувствиях и разочарованиях, кадры его семейного бытования, приоткрывают, на сколько это допустимо, завесу над частной жизнью человека-мифа, прославившегося своей замкнутостью. На протяжении почти трех лет, режиссер Олеся Фокина, волею судьбы гостившая в доме писателя, снимала фильм с его позволения.

10 лет назад великий и могучий Солженицын покинул этот мир. Первыми словами статьи "Как нам обустроить Россию", осмеянной многими критиками еще при жизни писателя, были: "Часы коммунизма - свое отбили. Но бетонная постройка его еще не рухнула. И, как бы нам, вместо освобождения, не расплющиться под его развалинами". Слова оказались во многом пророческими. После всего сказанного, пережитого миллионами наших сограждан, сталинизм день ото дня откровенно набирает силу и поднимает голову. В год юбилея Солженицына автор фильма пробует понять феномен этого явления, обратившись с вопросами к нашим современникам.

Фильм насыщен уникальнейшими материалами из российских и зарубежных архивов - интервью с Фазилем Искандером, Жоржем Нива, связной Солженицына во время работы над "Архипелагом" Лизой Шиповальниковой, духовником писателя - отцом Виктором, помощниками и сотрудниками Солженицына, вдовой писателя и его детьми.

Все гонорары за тысячи переизданий "Архипелага Гулаг" как и 45 лет назад, - в помощь политзаключенным. Таково было распоряжение автора.

Культура Литература Медиацентр "РГ": Анонсы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Провокация Украины в Керченском проливе
Порошенко подписал указ о введении военного положения
Курс евро превысил 76 рублей впервые с ноября
Песков: О дате переговоров Путина и Трампа будет сообщено позднее
Эксперты назвали города с самым высоким качеством жизни