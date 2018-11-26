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26.11.2018 20:41
Рубрика: Власть

Законы прописью

Начал работу сайт для правового диктанта
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7729 (266)
Ассоциация юристов России запустила сайт, на котором в течение недели, с 3 по 10 декабря, каждый гражданин России сможет проверить свои юридические знания.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Протестировать свою правовую грамотность можно на сайте http://юрдиктант.рф/. Пока там общая информация, задания появятся в момент старта акции. Участники диктанта должны будут в формате теста ответить на 30 вопросов, на прохождение диктанта будет дано 60 минут.

"Одна из приоритетных задач Ассоциации юристов России - правовое просвещение граждан, - сказал "РГ" председатель правления АЮР Владимир Груздев. - Но для этого мы должны видеть четкую картину, как сейчас в реальности обстоят дела с правовой грамотностью. Знают ли люди законы? Ориентируются ли в государственных институтах, понимают ли, в каких ситуациях куда следует обращаться за защитой?"

В интернете акция начнется в 16 часов 45 минут по московскому времени 3 декабря. Начиная с этого часа до 12 часов 10 декабря будут открыты задания для прохождения тестов. Потом все отключится, а АЮР начнет анализировать информацию. Кроме того, 7 декабря в 12.00 во всех регионах откроются площадки для очного написания диктанта. Приглашаются все желающие.

Ассоциация юристов открыла мобильные пункты бесплатных консультаций

"Основные задачи диктанта - повышение мотивации различных слоев населения в изучении права, получение объективной информации об уровне правовой грамотности населения, выработка предложений по совершенствованию образовательных программ", - сообщили в АЮР.

Диктант проводится второй раз и посвящен 25-летию Конституции России. Любопытно, в прошлом году выяснилось, что в целом граждане лучше знают свои конституционные права, а женщины чуть лучше мужчин разбираются в особенностях трудового и семейного законодательства.

Власть Право
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