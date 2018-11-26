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В Россию приходит мощный китайский смартфон за 12990 рублей

26.11.2018,  
13:30
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Huawei Фото: Huawei
Фото: Huawei

3 декабря в России стартуют продажи Honor 8C - нового смартфона, который относится к бюджетной линейке устройств китайской компании Huawei. Стоимость новинки составит 12990 рублей, сообщает производитель.

Honor 8C оснащен 6,26-дюймовым экраном с соотношением сторон 19:9, занимающим почти 87 процентов фронтальной поверхности. Двойная основная камера имеет разрешение 13-2 Мп и поддерживает искусственный интеллект для распознавания сцен, фронтальная камера оснащена модулем на 8 Мп.

Смартфон построен на базе производительного восьмиядерного процессора Snapdragon 632, имеет 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб постоянной, которую можно расширить при помощи карт microSD емкостью до 256 Гб.

Емкость аккумулятора Honor 8C составляет 4000 мАч - этого хватает на двое суток в стандартном режиме использования.

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