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Рубрика: Происшествия

Служба свиданий

В СИЗО создали электронную очередь для адвокатов
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7729 (266)
В тюремном ведомстве подсчитали, что среднее время ожидания адвоката прохода в СИЗО по электронной очереди составляет 15-20 минут.

Записаться в электронную очередь на посещение СИЗО можно на 22 календарных дня вперед. Как сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний, шесть столичных следственных изоляторов подключены к системе "ФСИН.ВИЗИТ". При этом в ведомстве подчеркнули, что программа не отменяет живой очереди в следственных изоляторах: у адвоката есть выбор.

Фото: depositphotos.com
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"При желании либо в случае, если все места в электронной очереди заняты, можно занять место в живой очереди, - рассказывают в Федеральной службе исполнения наказаний. - Для виртуальной и живой очередей выделены разные фонды кабинетов".

Также во всех следственных отделениях СИЗО (за исключением СИЗО-7) выделены экспресс-кабинеты для проведения адвокатами краткосрочных встреч с подозреваемыми и обвиняемыми.

"Экспресс-кабинеты выделяются из общего числа следственных кабинетов, - поясняют в ведомстве. - Введение экспресс-кабинетов особенно актуально для тех посетителей, которым требуется подписать или ознакомить клиента с одним документом или обсудить срочный вопрос, не требующий больших временных затрат. При этом каждый посетитель может самостоятельно определить удобный формат встречи, выбрав либо запись по электронной очереди, которая не ограничивает время пребывания с подзащитным, либо работу в экспресс-кабинете".

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