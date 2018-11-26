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26.11.2018 10:40
Рубрика: Власть

Константин Косачев прокомментировал введение военного положения на Украине

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
По поводу введения военного положения на Украине: прежде всего, очевидно, что этот шаг - не следствие, а причина. Ради этого и затевалась вся провокация в Азовском море. Была надежда, конечно, на нечто большее, но в данной ситуации Киеву сойдет и так.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Из позорной пиратско-пиаровской акции украинским властям нужно выжать максимум сразу в трех плоскостях:

- безусловно, это громкое начало предвыборной кампании Порошенко;

Украина привела войска в полную боевую готовность

- необходимо срочно вывести украинскую тему в мировые "топы", ибо она всем уже потихоньку стала надоедать, и все чаще даже спонсоры и партнеры говорят про деградацию политсистемы и коррупцию, а не про мифическую "российскую агрессию";

- нужны столь же срочные поводы для "международного" (то есть устами тех, кто к этому и так всегда готов) осуждения России.

Рассуждая объективно, у киевских властей по сути не оставалось выбора. С тех пор как "агрессор" так и не явился на войну, для Украины остался единственный "модус операнди" - любой ценой провоцировать на ответные действия, на которые будет просто невозможно не реагировать. Что и произошло.

А далее - два сценария.

Первый - Рада утверждает решение о военном положении и оно действует в полном объёме все 60 дней с возможностью продления. Тогда вся предвыборная кампания останавливается, а протестные акции населения против властей - запрещаются. В таком случае предстоящие выборы, даже если они состоятся - с точки зрения демократии и законности полный пшик. Значит, это не самое страшное. А что страшнее? Тем же властям, разумеется - проиграть Украину собственному населению с треском и по всем статьям.

Второй - после сбора "пиар-сливок" с инцидента военное положение благополучно отменят. Примечательно, что секретарь украинского Совета нацбезопасности Турчинов, обычно весьма воинственный, сейчас специально отметил, что "в случае нормализации ситуации военное положение может быть отменено в любое время". Понятно, что признать ли ситуацию нормализовавшейся или нет, решит сам Порошенко. И это зависит не от реальной обстановки в Азовском море, а от того, сколь длительным будет политический и медийный эффект от этой провокации.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
МИД РФ: Действия Украины в Керченском проливе являются провокацией

На обстановку в наших отношениях ни один из сценариев никак не повлияет, хуже и так некуда (хотя, как видим, Киев регулярно пытается "постучать снизу"). Внутри страны градус русофобии так или иначе разгонят до вспенивания. Уже был подожжен автомобиль с дипломатическими номерными знаками в Киеве, а ранее как по команде у здания посольства России в Киеве радикалы устроили митинг и бросили дымовые шашки на нашу - то есть в нормальных государствах защищаемую дипиммунитетом - территорию. А что, главное - не жгут покрышки у Администрации Президента и у Верховной Рады, чего же лучше?

Кстати, введение военного положения дает и некоторые "вкусные" для власти "бонусы", которые можно иметь наготове: в частности, возможность установления комендантского часа, ограничения свободы перемещения граждан, а также постановки вопроса о запрете политических партий, если они, мол, угрожают нацбезопасности. Пойдёт это сейчас в ход или нет - посмотрим. Но если звезды намеренно поджигают - значит, это кому-то нужно...

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

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