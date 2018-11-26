В США мигрантов встретили слезоточивым газом

Новости

ФСБ: Задержанные украинцы слышали предупреждение пограничников РФ 21:50
На одном из кораблей ВМС Украины было двое сотрудников спецслужб 21:44
Канатная дорога в Москве первый месяц будет работать бесплатно 21:41
Спасшему сестер и брата рязанскому мальчику дали гражданство РФ 21:36
Лукашевич: ВСУ готовят провокацию в Донбассе с использованием химоружия 21:20
В Кемеровской области при пожаре погибли четыре человека 20:55
В Крыму не исключили новых провокаций со стороны Украины 20:25
СБ ООН заблокировал обсуждение ситуации в Керченском проливе 20:15
В Минске открыли памятный знак Чингизу Айтматову 20:10
В Крыму будут готовиться к приему беженцев с Украины 19:48
Президент поручил создать в Москве инновационный кластер 19:43
В Москве экс-прокурор Чечни осужден за "стреляющую свадьбу" 19:36
Госдума рассмотрит поправки Путина о защите бизнесменов в декабре 19:25
В Татарстане учительницу наказали за оскорбление школьника 19:22
Объявлена причина смерти Бернардо Бертолуччи 19:17
В Москве мужчину насмерть сбила электричка 19:16
Володин пояснил, зачем Киев пошел на провокацию с кораблями 19:13
Мужчину сняли с рейса из-за слова "террорист" в подписи под селфи 19:07
Минск и Астана намерены вместе выпускать беспилотники 19:00
Минфин разрешит продажу товаров на выставках за наличные 18:50
Конверт с запиской Игоря Талькова выставят на аукцион 18:23
Российский прокат возглавил диснеевский мультфильм 18:14
В Петербурге состоялся Первый Российско-Индийский экономический диалог 18:11
В Петербурге вскрыты миллионные сговоры при проведении праздников 18:10
В Ростове арестовали подозреваемого в серийных убийствах девушек 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
В "РГ" покажут фильм режиссера Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм режиссера Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Чем будет отличаться новая версия самолета Sukhoi Superjet 100
Чем будет отличаться новая версия самолета Sukhoi Superjet 100
26.11.2018 22:05
Рубрика: В мире

Гостям не рады

В США мигрантов встретили слезоточивым газом
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск №7729 (266)
Полиция США применила слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы остановить около 500 мигрантов из Центральной Америки, попытавшихся прорваться в Соединенные Штаты через границу возле Тиуханы. В результате инцидента никто серьезно не пострадал. Попробовать прорваться в США еще раз у многих нелегалов больше не получится: официальный Мехико пообещал депортировать на родину всех, кто участвовал в этой акции и кого смогут идентифицировать.

По словам министра внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете Приды, в первую очередь это относится к той группе, которая убедила остальных мигрантов попытать удачу, не соблюдая необходимые юридические формальности. Данный инцидент привлек внимание большим количеством мигрантов, принявших участие в попытке прорыва. Начинался он как мирный марш от приюта, где разместили прибывших в Тихуану, до КПП "Чапарраль", чтобы попросить власти США ускорить процедуру предоставления убежища. В этом мексиканском городе собрались уже около 5 тысяч уроженцев стран Центральной Америки, желающих получить убежище в США. В целом же на территории Мексики в настоящее время находятся около 10 тысяч мигрантов, однако власти страны не намерены использовать армию для решения проблемы. МВД решило ограничиться усилением пограничных пунктов, чтобы не допустить повторения воскресной ситуации.

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Помпео: Мы не допустим караваны мигрантов на территорию США

Незадолго до инцидента президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал Мехико останавливать караваны до того, как они достигнут границы. Власти Мексики уже убедили около 2 тысяч человек добровольно вернуться на родину, кому-то предложили убежище в этой стране. Однако остановить поток беженцев это не помогает, недавно из Сальвадора в США отправился очередной караван мигрантов.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Провокация Украины в Керченском проливе
Президент поручил создать в Москве инновационный кластер
В Госдуму поступили поправки о продаже оружия с 21 года
Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google
Курс евро превысил 76 рублей впервые с ноября