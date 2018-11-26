В США мигрантов встретили слезоточивым газом

Полиция США применила слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы остановить около 500 мигрантов из Центральной Америки, попытавшихся прорваться в Соединенные Штаты через границу возле Тиуханы. В результате инцидента никто серьезно не пострадал. Попробовать прорваться в США еще раз у многих нелегалов больше не получится: официальный Мехико пообещал депортировать на родину всех, кто участвовал в этой акции и кого смогут идентифицировать.

По словам министра внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете Приды, в первую очередь это относится к той группе, которая убедила остальных мигрантов попытать удачу, не соблюдая необходимые юридические формальности. Данный инцидент привлек внимание большим количеством мигрантов, принявших участие в попытке прорыва. Начинался он как мирный марш от приюта, где разместили прибывших в Тихуану, до КПП "Чапарраль", чтобы попросить власти США ускорить процедуру предоставления убежища. В этом мексиканском городе собрались уже около 5 тысяч уроженцев стран Центральной Америки, желающих получить убежище в США. В целом же на территории Мексики в настоящее время находятся около 10 тысяч мигрантов, однако власти страны не намерены использовать армию для решения проблемы. МВД решило ограничиться усилением пограничных пунктов, чтобы не допустить повторения воскресной ситуации.

Незадолго до инцидента президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал Мехико останавливать караваны до того, как они достигнут границы. Власти Мексики уже убедили около 2 тысяч человек добровольно вернуться на родину, кому-то предложили убежище в этой стране. Однако остановить поток беженцев это не помогает, недавно из Сальвадора в США отправился очередной караван мигрантов.