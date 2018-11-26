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26.11.2018,  
09:50
Текст:  Светлана Цыганкова

В США оценили российскую противолодочную систему "Пакет"

Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости
Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Современные российские противолодочные системы "Пакет" не имеют аналогов в мире. Они уникальны и универсальны, совмещают как противолодочную, так и противоторпедную защиту.

Фото: Руслан Шашуков/ТАСС
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Так считает американское издание The National Interest. В статье пишется, что новые системы устанавливают на современные корветы проекта 20380 типа "Стерегущий". Журнал предполагает, что "Пакеты" будут нести все тринадцать кораблей этого типа.

В состав "Пакета" входят гидроакустическая станция для гидролокационного обнаружения целей и пусковая установка с противолодочными и противоторпедными торпедами с тепловыми головками самонаведения. Диапазон поражения для противолодочной торпеды составляет десять километров, для противоторпедного оружия - от 100 до 800 метров. Эксперт издания отмечает вариантивность "Пакета": его части можно модифицировать, не меняя при этом  всю систему.

The National Interest считает, что на сегодняшний день нет аналогов российскому "Пакету", И называет близкие по характеристикам и задачам комплексы. Это американская система защиты надводных кораблей от торпед (SSTD), которая также использует акустические сенсоры, индийская противоторпедная система Mareech (ATDS). Однако оба этих комплекса не имеют противолодочной защиты.

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